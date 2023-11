Ministério da Agricultura abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), recentemente, anunciou a abertura de um novo processo seletivo. Este processo tem por objetivo a contratação temporária de profissionais para suprir as necessidades do órgão.

O Edital

O edital foi publicado na sexta-feira (3/11), no Diário Oficial da União (DOU), conforme as diretrizes estabelecidas pelo Instituto Verbena, que está organizando a seleção. A oferta é de 316 vagas, das quais 79 são para preenchimento imediato e 237 para formação de cadastro reserva.

Oportunidades para Todos os Níveis de Educação

Há oportunidades para candidatos com ensino fundamental, médio e superior. Veja a seguir quais são as carreiras contempladas e quais são os requisitos para cada uma:

Auxiliar de laboratório: ensino fundamental;

Técnico de laboratório: ensino médio técnico em biotecnologia, análises clínicas, farmácia, laboratório de ciências da natureza ou agropecuária;

Farmacêutico: graduação em farmácia;

Químico: graduação em química, química industrial/tecnológica ou engenharia química.

Inscrições e Taxas

As inscrições estarão abertas entre quarta-feira (8/11) e 17 de novembro e serão efetivadas mediante o pagamento de taxa. Os valores são:

R$ 80 para o posto de auxiliar de laboratório; R$ 90 para técnico de laboratório; R$ 110 para os cargos de farmacêutico e químico.



Processo de Avaliação

Para os cargos de auxiliar e técnico de laboratório, os candidatos serão avaliados por análise curricular. Já para os postos de farmacêutico e químico, será realizada uma prova objetiva.

Remuneração

Os salários variam de acordo com a carreira e podem chegar a R$ 6.130.

Dicas de como ser aprovado em concurso público

A preparação para um concurso público exige estratégia. Aqui estão algumas dicas para ajudar você a se preparar e aumentar suas chances de aprovação.

Conhecer o Edital

O edital do concurso é uma fonte essencial de informações. Ele detalha as datas importantes, requisitos de candidatura, conteúdo da prova, referencial bibliográfico, número de questões e peso de cada disciplina. Conhecer a fundo o edital é fundamental para uma preparação eficiente.

Estudar Provas Anteriores

Estudar as provas anteriores do concurso pode proporcionar uma perspectiva valiosa do tipo de questões que você pode esperar. Isso também pode servir como um simulado, permitindo que você avalie seu nível de conhecimento e se prepare melhor.

Definir uma Estratégia de Estudos

Definir uma estratégia de estudos é crucial para o sucesso em concursos públicos. Isso envolve considerar como conciliar os estudos com outras atividades, quantas horas diárias dedicar aos estudos, se é melhor estudar sozinho ou se inscrever em um curso preparatório, se prefere cursos online ou presenciais e se é vantajoso participar de fóruns e outras ferramentas online.

Criar um Roteiro de Estudos

Um roteiro de estudos bem planejado é uma ferramenta inestimável. Ele deve ser flexível o suficiente para ser ajustado com o passar do tempo e deve ser otimizado para maximizar o tempo de estudo.

Estabelecer Metas Diárias

Estabelecer metas diárias realistas pode ajudar a manter a motivação. Essas metas podem envolver o estudo de determinados capítulos ou a resolução de uma quantidade específica de questões.

Organizar o Local de Estudos

Um local de estudos adequado é importante para a concentração. Ele deve ser calmo, silencioso, bem iluminado e confortável.

Manter a Concentração

Manter o foco durante as sessões de estudo é crucial. Algumas estratégias para ajudar a manter a concentração incluem fazer pausas regulares, manter-se alimentado durante o estudo, ouvir música (se isso ajuda na concentração), manter a mesa de estudos organizada e usar uma cadeira ergonômica.