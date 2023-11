Ministro da Previdência acaba de anunciar ÓTIMA NOTÍCIA sobre o Consignado do INSS

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, surpreendeu a todos com um anúncio importante. Ele revela que uma nova redução nas taxas de juros do programa de consignação do INSS está em discussão. Esta é uma excelente notícia para muitos que dependem deste programa para suas necessidades financeiras.

A redução proposta nas taxas de juros

Durante uma recente aparição no programa “Bom dia, ministro”, Lupi fez a revelação de que a taxa de juros atual, que é de 1,84% ao mês, pode sofrer uma redução. A taxa foi aprovada no início de outubro pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS).

Lupi explicou que uma das principais preocupações do Ministério é a falta de educação financeira na população. Ele enfatizou a importância de os cidadãos estarem cientes das taxas cobradas pelos bancos para poderem fazer comparações e escolher a opção mais vantajosa.

A educação financeira e a plataforma online “Meu INSS”

Lupi também fez referência à plataforma online “Meu INSS”. Ele mencionou que a plataforma disponibiliza todas as taxas de todos os 27 bancos que oferecem empréstimo consignado. Isso permite que os usuários possam fazer uma comparação adequada e escolher a melhor opção.

A plataforma online “Meu INSS” é uma ferramenta útil para os cidadãos que necessitam de empréstimos consignados. Ela oferece uma visão detalhada das taxas de juros cobradas pelos diferentes bancos, permitindo uma comparação eficiente e eficaz.

Um olhar mais atento às taxas de juros dos empréstimos consignados

A taxa de juros atual para empréstimos consignados do INSS é de 1,84% ao mês. No entanto, Lupi enfatizou que existem bancos que cobram taxas tão baixas quanto 1,40% a 1,45% ao mês. Isso representa uma taxa anual de cerca de 21% a 22%, que ele considera razoável.



Ele incentivou os cidadãos a fazerem comparações e a mudarem para bancos que cobram taxas mais baixas, se necessário. Lupi explicou que, embora a diferença possa parecer pequena, a longo prazo ela pode resultar em uma grande economia, devido ao efeito dos juros compostos.

Proposta de redução

A proposta de redução nas taxas de juros dos empréstimos consignados do INSS é certamente uma notícia bem-vinda. Espera-se que isso facilite o acesso aos empréstimos consignados para muitos que dependem deles para suas necessidades financeiras.

A educação financeira é crucial para que os cidadãos possam tomar decisões informadas. A plataforma online “Meu INSS” é uma ferramenta valiosa neste sentido, pois oferece uma visão clara das taxas cobradas pelos diferentes bancos.

Lupi encorajou os cidadãos a se informarem e a fazerem comparações antes de se comprometerem com um empréstimo consignado. No final das contas, uma pequena diferença nas taxas de juros pode resultar em uma grande economia.

Como pedir o bloqueio ou desbloqueio do consignado do INSS?

O segurado que deseja bloquear ou desbloquear o benefício para empréstimo consignado pode seguir os passos abaixo no aplicativo ou site Meu INSS:

Acesse o Meu INSS; Clique no botão “Novo Pedido”; Digite “bloquear” ou “desbloquear”; Na lista, clique no nome do serviço/benefício; Leia o texto que aparece na tela e avance seguindo as instruções.

Cuidados com Empréstimos Não Solicitados

Se identificar empréstimos não solicitados em seu benefício, registre uma reclamação no site da Secretaria Nacional do Consumidor.

Entenda Antes de Contratar

É fundamental compreender a finalidade do crédito e a porcentagem do salário que será comprometida com a dívida antes de contratar um empréstimo.

Bloqueio do Benefício

Se você não pretende contratar um empréstimo consignado, pode bloquear o benefício para esse tipo de serviço. Isso evita que terceiros, inclusive fraudadores, contratem o empréstimo em seu nome.