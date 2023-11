Ministros de Lula tiveram WhatsApp clonado por quadrilha; entenda

A clonagem de WhatsApp tem se mostrado uma prática recorrente entre os criminosos cibernéticos. Recentemente, um grupo especializado nesse tipo de crime foi desmantelado pela Polícia Civil do Distrito Federal, após longos seis meses de investigação.

O Esquema de Clonagem

O grupo criminoso, composto por dez membros, atuava clonando os perfis de WhatsApp de ministros do governo Lula. Eles utilizavam indevidamente as imagens, nomes e informações desses ministros, coletadas em fontes abertas, para abordar vítimas.

O Modus Operandi

Eles se passavam por essas autoridades de alto escalão e entravam em contato com diretores e presidentes de instituições públicas e privadas, solicitando transferências via Pix. Eles alegavam, por exemplo, a necessidade de ajudar algum terceiro.

O Caso da Associação Comercial

Um dos casos relatados pela polícia envolve uma associação comercial sediada no interior de São Paulo. O falso ministro alegou que uma pessoa ligada a ele teria falecido e que precisava de ajuda para efetivar uma transação financeira para a família.

O Pedido do Falso Ministro

O pedido foi feito ao presidente da associação. O criminoso alegou que não estava conseguindo realizar a transação e solicitou que o presidente efetuasse o pagamento, prometendo reembolsá-lo posteriormente.



O Conhecimento da Agenda

Os criminosos tinham conhecimento das agendas públicas das autoridades que estavam se passando. Isso dava mais veracidade às suas alegações e facilitava a cooptação das vítimas.

A Operação Policial

A Polícia Civil, em parceria com as agências de Pernambuco e Paraíba, realizou uma operação que resultou em oito mandados de busca e apreensão. A operação foi realizada “em desfavor de integrantes de uma associação criminosa especializada em crimes de fraude eletrônica”.

O Desmantelamento do Grupo

Após seis meses de investigação, a polícia conseguiu desmantelar o grupo criminoso. A operação contou com a colaboração de alguns ministros, que procuraram a polícia após terem seus nomes utilizados indevidamente.

As Vítimas da Clonagem

A polícia ainda tenta mensurar a quantidade de vítimas e de autoridades afetadas. O lucro obtido pelo grupo criminoso também está sendo investigado.

A Prevenção Contra a Clonagem

A clonagem de WhatsApp é um crime que pode ser evitado com algumas medidas de segurança. A utilização de verificação em duas etapas e a não divulgação do número de telefone em redes sociais são algumas delas.

A Importância da Denúncia

É fundamental que as vítimas de clonagem de WhatsApp denunciem o crime à polícia. Isso pode ajudar a identificar e desmantelar grupos criminosos, além de evitar que outras pessoas sejam vítimas.

Segurança digital

A clonagem de WhatsApp é um crime sério e em crescimento. A conscientização da população e a atuação das autoridades são fundamentais para combatê-lo.

“A associação criminosa cooptava vítimas se passando por autoridades do primeiro escalão do Poder Executivo do país, especialmente por ministros de Estado, ‘clonando’ perfis de aplicativos de mensagens, utilizando suas imagens, nomes e informações colhidas em fontes abertas”, diz a nota da Polícia Civil.

A segurança digital é um assunto que deve ser tratado com seriedade. Proteja-se e fique atento às tentativas de fraude.

Dicas de segurança para sua conta

O WhatsApp se tornou uma ferramenta essencial para a comunicação global. No entanto, a segurança da sua conta neste aplicativo é crucial. Vamos explorar algumas estratégias efetivas que ajudarão você a proteger sua conta do WhatsApp.

Mantendo seu código de confirmação e PIN privados

Primeiramente, é imperativo que você mantenha seu código de confirmação e PIN privados. Nunca compartilhe essas informações com terceiros, pois elas são a linha de defesa inicial para sua conta do WhatsApp.

Ativação da confirmação em duas etapas

A confirmação em duas etapas é uma medida de segurança adicional disponível no WhatsApp. Você pode ativar essa funcionalidade seguindo este link. Ao ativá-la, você deve fornecer um endereço de e-mail válido. Isso permite que você recupere seu PIN caso o esqueça.

Protegendo sua caixa postal

Sua caixa postal é outra área vulnerável que precisa de proteção. Para garantir sua segurança, é recomendável que você proteja-a com uma senha robusta e difícil de adivinhar.

Verificação regular de dispositivos conectados

É importante verificar regularmente os dispositivos que estão conectados à sua conta do WhatsApp. Para fazer isso, abra o aplicativo, vá até Configurações e selecione Dispositivos Conectados. Se houver algum dispositivo desconhecido conectado, você pode desconectá-lo.

Definindo uma senha para o seu dispositivo

Definir uma senha para o seu dispositivo é outra maneira eficaz de proteger sua conta do WhatsApp. Além disso, é importante monitorar quem tem acesso físico ao seu dispositivo. Pessoas com acesso ao seu dispositivo podem usar sua conta do WhatsApp sem permissão.

Compartilhando dicas de segurança

Compartilhe essas dicas de segurança com seus amigos e familiares. Isso os ajudará a proteger suas contas do WhatsApp e a manter suas comunicações seguras.