Minnesota Vikings reativa o wide receiver Justin Jefferson da lista de lesionados

Justin Jefferson está de volta à ação. O Minnesota Vikings buscou o grande receptor da lista de reserva de lesionados poucas horas antes do prazo, mas ainda com tempo de sobra para ele estar no 100%visto que a equipe terá seu tchau semana este fim de semana.

O Universidade Estadual da Luisiana (LSU) graduado lesionou o tendão do joelho direito no Semana 5 NFL jogo que seu time perdeu por 20-27 com o Chefes de Kansas City.

O Vikings abriu a janela de treino do jogador em 8 de novembro e teve 21 dias para retirá-lo da reserva de feridos. Caso contrário, a equipe teria que interrompê-lo pelo resto da temporada.

Reportagens da mídia indicam Jeferson voltaria à ação no jogo contra o Invasores de Las Vegas em 10 de dezembro. Isso lhe dá mais duas semanas para concluir seu recuperação.

Jefferson retorna para ajudar Josh Dobbs

O retorno do receptor estrela chega bem a tempo de reforçar o corpo receptor do quarterback Josh Dobbs. O chamador do sinal se viu em uma situação difícil em Segunda à noite jogo contra o Ursos de Chicagoque acabou perdendo por 10-12.

Antes de sua lesão, Jeferson foi um jogador-chave no treinador principal Kevin O’Connell ofensa. Em cinco jogos, ele conseguiu 36 passes para 571 jardas e três touchdowns.

No entanto, Jeferson não trabalhou com Dobbs em campo desde que este último foi promovido à posição titular após lesões no veterano Primos Kirk na semana 8 e novato Jaren Salão na semana 9.

Os Vikings tiveram uma temporada irregular

Minesota começou o 2023 NFL temporada com o pé esquerdo. A equipe teve três derrotas nos três primeiros jogos e estava 1-4 quando Jefersonestava machucado.

Imediatamente, o Vikings teve uma sequência de cinco vitórias, mas perdeu as duas mais recentes, deixando-os com um recorde de 6-6com o ingresso da pós-temporada pendurado por um fio.

Depois do jogo contra Las Vegas na semana 14, Minnesota enfrentará o Cincinnati BengalsLeões de Detroit e Green Bay Packerse fechará a temporada regular com seu segundo jogo contra o Leões.