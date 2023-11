Miss Universo 2023: Miss Zimbábue e a polêmica coroação por ser branca

Brooke Bruk-Jackson Foi coroado Miss Zimbábue em setembro de 2023, mas sua vitória não foi bem recebida pela maior parte do público.

A modelo de 21 anos foi a única concorrente de pele branca no concurso, já que o O país africano é predominantemente negro.

“Ela não representa as mulheres do Zimbabué, apenas nasceu no país, é estrangeira”, disse um crítico.

Após conquistar a vitória, ela postou fotos em sua conta do Instagram para comemorar o momento importante, porém, os comentários das pessoas foram em sua maioria negativos.

Dois meses depois, ela está ainda recebendo esse tipo de crítica em cada foto que ela compartilha.

“Se soubéssemos como a família dela veio para o Zimbabué, poderíamos compreender porque é que não está certo para ela representar este país”, diz um comentário.

“Ela representa a opressão dos negros africanos.”

A reação da Miss Zimbábue

Uma das últimas frases que pronunciou no concurso Miss Zimbabué ganha agora um significado maior, após a reacção do público.

“Quero que as pessoas que entram na minha vida não sejam inspiradas ou transformadas pela minha aparência, mas pelas coisas do meu coração”, Brooke respondeu à última pergunta sobre seu maior medo.

Miss Zimbábue 2023 nasceu em Harare, capital e maior cidade do Zimbábue.

A modelo de 21 anos também atua no setor de beleza e cuidados com a pele, pois é esteticista.

Ela é a primeira competidora de seu país no Miss Universo programa desde 2001.