Missed Fists: Ataque voador termina em nocaute desastroso de 4 segundos

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Há um ditado fundamental no basquete que diz que se você tem a bola e pula, é melhor saber o que está fazendo quando deixa os pés (isso provavelmente se aplicava mais antes da infusão da era moderna de atletas que podem praticamente levitar enquanto 40 polegadas acima da quadra, mas tenha paciência comigo). Talvez devêssemos considerar aplicar essa regra também ao MMA, porque vimos alguns saltos calamitosos (Fedor x Arlovski, alguém?) E para cada joelhada de Jorge Masvidal obtemos três vezes mais vídeos de falha.

Com isso em mente, vamos dar uma olhada no contador aéreo do fantasticamente chamado Xiko Loko.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna para suas listas semanais dos melhores Nocautes e submissõese para @Grabaka_Hitman por enviar muitos dos clipes que você vê aqui. Acompanhe-os e contribua para o Patreon, se puder.)

Xiko Loko vs. Iuri Silva

De um Acesso MMA em Fortaleza, Brasil:

Ainda não tenho certeza do que Iury Silva estava tentando fazer aqui. Se é o que parece à primeira vista, ele optou por um chute corporal voador de baixa recompensa e alto risco que levou à sua morte imediata. Talvez ele estivesse mirando mais alto e tentando acertar um chute na cabeça ou uma joelhada voadora, mas a esquiva e o contra-ataque de Loko o interromperam?

De qualquer forma, Silva foi atingido e caiu duro. A próxima pergunta que devo fazer é o que exatamente o deixou de fora? Foi apenas o soco, porque parecia um golpe certeiro. Seria seu corpo espirrando contra o tapete, porque isso devia ser muito doloroso. Ou foi o golpe de acompanhamento preciso? Provavelmente, uma combinação dos três e, portanto, em resumo: Ai.

Olhem antes de pular, crianças.

Bogdan Grad vs. Breno Marinho

Aqui está um ótimo exemplo disso, cortesia de Bogdan Grad em um show do Cage Fight Series em Graz, Áustria.

Ele armou para aquele garoto mau. Já ouvi falar de dois para recuar, mas que tal um joelho voando no meio do seu rosto para recuar? Muito mais eficaz e um pouco mesquinho, dados os resultados. O corpo do pobre Breno Marinho trancado em posição de cócoras, dado um tiro livre a Grad, o deixou ainda mais inconsciente, se isso for possível.

Cameron Smotherman vs. Mando Gutiérrez

O campeão peso galo do Fury Challenger FC, Cameron Smotherman, também mostrou os melhores pontos de uma joelhada saltitante neste fim de semana, ao atacar recentemente O Lutador Final 31 o competidor Mando Gutierrez com um no evento principal Fury Challenger Series 10.

Smotherman não apenas mostrou um ótimo timing, mas também mostrou urgência, já que provavelmente estava a caminho de perder o cinturão por decisão. Basta perguntar ao próprio homem o quão importante foi não deixar isso para os juízes:

Um replay gratuito do Fury Challenger Series 10 está disponível no YouTube.

Joe Giannetti vs. Pat Casey

Tivemos ainda mais frivolidade aérea no Cage Titans 62 em Plymouth, Massachusetts, onde Joe Giannetti continuou sua boa corrida na promoção ao derrubar Pat Casey com este chute voador na cabeça.

Boom, bem na cara.

O fantástico nocaute de Giannetti lhe rendeu seu segundo título meio-médio do Cage Titans. Ele foi o campeão da promoção até 155 e 170 libras e, com apenas 28 anos, ainda tem chance de voltar ao UFC. Especialmente se ele continuar recitando destaques como este.

Khatanbaatar Khuukhenkhuu vs. Phillip Hazelwood

Interrompemos nossa programação eliminatória para trazer a vocês um dos meus envios favoritos, o sempre aterrorizante cortador de bezerros.

Lindamente executado por Khatanbaatar Khuukhenkhuu no Elite Fight Night 21 em Merrillville, Indiana, não tenho certeza se Phillip Hazelwood percebeu o perigo que corria até que fosse tarde demais. Essa é uma das piores coisas sobre o cortador de bezerros. Num momento você está apenas tentando libertar a perna, no próximo você está com um ligamento rompido.

Tanner Trembley vs. Hayden Fry

Tudo bem, de volta aos KOs e… opa, esse já acabou.

Taner Trembley não ficou na jaula no Mecca 20 em Bloomington, Minnesota, precisando de apenas seis malditos segundos para tirar o pó de Hayden Frym. Assista isso algumas vezes. A mão direita de Trembley serpenteia ao redor do jab de Frym e cai bem na lateral de seu queixo. Chame isso de habilidade, chame de um pouco de sorte, mas de qualquer forma, chame de uma finalização rápida para o peso leve amador invicto.

Desmond Manabat vs. Alim Muhammed

José Matuz vs. Alfredo Ruelas

Giannis Bachar x Omiel Brown



Vamos ao UFC Fight Pass para um trio de nocautes, começando com Desmond Manabat detonando Alim Muhammed com um chute na cabeça no Tuff-N-Uff 134 em Las Vegas.

Aquele leve passo gaguejante pareceu fazer Muhammed parar por meio segundo fatídico e, no momento em que ele moveu a mão para bloquear, o pé de Manabat estava cortando sua mandíbula.

No Budo Sento Championship 18, na Cidade do México, Jose Matuz e Alfrego Ruelas se envolveram em uma briga de 25 segundos que fez com que os dois lutassem até que um deles simplesmente não conseguisse mais.

Profundamente satisfatório.

E no Cage Warriors 163, um novo campeão dos meio-médios foi coroado quando Giannis Bachar acertou uma mão esquerda em Omiel Brown que faria Manny Pacquiao corar.

Com Brown pressionando, Bachar esperou por uma abertura e acertou um gancho que imediatamente desligou Brown. Aqui está outro ângulo:

Parecia que ele o bateu com uma pá.

