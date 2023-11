Missed Fists: Espadachins duelam em jaula em evento inusitado no Brasil

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Chegaremos a Missed Fists em um segundo, mas não tenho certeza se algo se compara à loucura dos esportes de combate que aconteceu na Arábia Saudita no fim de semana passado.

Você ouviu falar do ex-campeão de MMA que estreou no boxe e quase venceu Tyson Fury?

Selvagem.

Vamos voltar para a jaula. Onde é seguro e tudo FAZ SENTIDO.

De um evento chamado Fight Music Show: Fight Night 2 em Curitiba, Brasil, são duas pessoas brigando de espadas. Apenas coisas normais.

Esses caras estão realmente se esforçando bastante e eu meio que adoro isso. O clipe acima mostra um momento divertido em que um competidor começa a dar um soco na cara do outro e, talvez sem surpresa, vence a decisão. Além disso, presumo que essa luta só poderia terminar por decisão, porque o que constituiria uma paralisação? Passando pela outra pessoa? Isso seria um pouco sombrio.

Confira todo o show e julgue por si mesmo.

De qualquer forma, vocês podem continuar com suas lutas de boxe crossover. Lutar com espadas em uma jaula é a nova moda.

E caso você tenha perdido, este evento FMS contou com algumas lutas legítimas de MMA, incluindo uma em que um lutador finalizou com um leglock desagradável… em si mesmo.

Jacob Orozco vs. Chris Fajardo

Pode não ser Lyoto Machida no Randy Couture, mas se você der um chute de guindaste em uma luta de MMA, você receberá flores.

Esse é Jacob Orozco derrotando Chris Fajardo em um evento Warrior Xtreme Cagefighting em Southgate, Michigan. Eu só queria que tivéssemos tido uma chance melhor de finalizar. Até o fotógrafo oficial estava no lugar errado na hora certa.

Ah, bem, melhor sorte da próxima vez, Jacob-san.

Nuristan Bakytbek vs. Akhlierbek Ganiev

Abaixe o volume do fone de ouvido, por favor. E prossiga.

Bom Deus. Esse ecoou.

No EFC Global 38 (replay gratuito disponível no YouTube) em Jalal-Abad, Quirguistão, Nuristan Bakytbek acertou um pedaço do queixo de Akhlierbek Ganiev com um chute na cabeça que encerrou a luta em apenas 10 segundos. Isso foi tão alto que mesmo que Ganiev não tivesse sido nocauteado, ele provavelmente teria seus tímpanos estourados.

Esse chute foi com AUTORIDADE.

Thaya Paulino vs. William dos Santos

Caso seus alto-falantes não tenham sido destruídos pela última finalização, vamos eliminá-los de vez com o comentário para este nocaute giratório com o punho traseiro.

Além disso, ei, não tenha pressa, ref.

Você pode assistir Macaiba Fight 6 completo gratuitamente no YouTube.

Odilzhon Nasirov vs. Siyavush Salokhov

Teremos uma prévia mais formal da luta principal do UFC São Paulo entre Jailton Almeida e Derrick Lewis para vocês mais tarde, mas por enquanto, imaginem Lewis terminando em cima de Almeida em algum momento da luta e fazendo isso:

É Odilzhon Nasirov no papel de Lewis e Siyavush Salokhov no papel de Almeida se Almeida tivesse um guarda inexistente. Muito provavelmente será Almeida quem fará os desarmes e acertos no sábado, mas ei, nunca se sabe neste jogo maluco.

Naiza FC 54 está disponível para replay gratuito no YouTube.

Ali Popescu vs. Arman Raisi

Ali Popescu estava estilizando e traçando o perfil dos chutes no Levels Fight League 10 em Amsterdã, lançando algumas belezas que deixaram Arman Raisi com as pernas bambas.

Agradecemos a Raisi por ter acertado aquele primeiro chute no domo, mas não havia como ele absorver o chute seguinte sem nenhuma repercussão.

Linha Adiguzel vs. Alex Bertinazzi

Nicolás Leblond vs. Michelangelo Lupoli



Passando para o UFC Fight Pass, o Cage Warriors realizou um evento em Roma no último sábado que contou com dois dos nocautes mais brutais que a promoção já viu durante todo o ano.

Baris Adiguzel se recuperou de uma derrota decepcionante em sua estreia no Cage Warriors ao derrotar Alex Bertinazzi em apenas 16 segundos.

Bertinazzi estava agitado e apenas deixou o queixo bem aberto para o contra-ataque da mão esquerda. Falamos o tempo todo que um nocaute veio do nada, mas aquele veio do em lugar nenhum em lugar nenhum.

Nicolas Leblond, por outro lado, não teve problemas em avançar, pois não deu espaço para Michelangelo Lupoli respirar antes de martelá-lo até deixá-lo inconsciente contra a cerca.

São três vitórias consecutivas para Leblond e quatro nas últimas cinco, todas por nocaute ou finalização. Seu modesto recorde de 9-4 pode não estar saltando da página Tapology, mas ele está deixando tudo lá e isso sempre ganha nosso respeito.

Daniel Frunza vs. Haris Talundzic

Myktybek Orolbai x Hayward Charles

Caio Machado vs. Ilyor Bakhtiyar Uulu



Vamos da Itália para a pitoresca Vail, Colorado, para o LFA 170 (também disponível para transmissão no Fight Pass), onde Daniel Frunza terminou a noite da maneira mais dramática possível com este final estrondoso.

Cotovelo em pé perfeito. Acompanhamento perfeito. Chamada perfeita do árbitro. Sem notas.

Se eu tivesse que dar um conselho a qualquer lutador do card, eu poderia dizer a Hayward Charles para considerar um corte antes de sua próxima luta, apenas para que não pareça tão magnífico quando ele tiver toda a sua bunda destruída por um gancho.

Ah, quem estou enganando, isso foi incrível. A propósito, Myktybek Orolbai, do Quirguistão, conseguiu a vitória lá, a terceira em três jogos pela LFA. Espere vê-lo no UFC em breve.

O compatriota de Orolbai, Ilyor Bakhtiyar Uulu, não teve tanta sorte. Enfrentando o veterano da LFA Caio Machado (sério, a relação de trabalho de Machado com a promoção remonta à época do Legacy Fighting Championship), Bakhtiyar Uulu foi pego em um estrangulamento sem dúvida e colocado para dormir.

Parece-me que ele pensou em bater, um ou dois segundos tarde demais. Se você quer sair, não saia, não procrastine com suas batidas!

Artur Solovyov vs. Nandin Erdene

Soo Chul Kim vs. Akira Haraguchi



Vamos para Wonju, na Coreia do Sul, para o nosso destino final esta semana, talvez uma escolha de palavras adequada, dada a agressividade com que Artur Soloviev perseguiu este final.

Nandin Erdene estava em boa forma com três nocautes consecutivos antes da luta contra Soloviev e estava maníaco como sempre no último domingo. Caso você tenha esquecido, Erdene foi metade de uma das melhores lutas de 30 segundos que você já viu alguns anos atrás, quando ele e Park Seung-mo se enfrentaram.

Desta vez, Soloviev fez Erdene pagar por seu estilo amigável aos torcedores, balançando-o com a esquerda e depois com a mão direita para empurrar Erdene para a tela. Que reviravolta para Soloviev que, como destacou Caposa, deu uma reviravolta na carreira e se tornou uma máquina de finalização.

Soo Chul Kim ganha nosso prêmio Humpty Dumpty Fall of the Week ao derrotar Akira Haraguchi com uma esquerda no botão.

Eu sei que o árbitro tem que esperar para ver se Haraguchi consegue recuperar os sentidos ali, mas quando vejo alguém cair como se tivesse sido tocado pelo Espírito Santo, estou pulando para a paralisação imediatamente.

São três vitórias consecutivas agora para Kim, cuja última derrota foi por decisão dividida para Juan Archuleta no evento Rizin x Bellator. Se ele quiser, espere que ele apareça em uma promoção na América do Norte em 2024.

Você pode assistir aos destaques de todas as lutas do Road FC 66 em seu canal no YouTube.

