Missed Fists: Fantástico lutador de nocaute com chute frontal

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Como se costuma dizer no ramo, isso tem níveis, e é sempre divertido lembrar disso quando você vê lutadores que flertaram com os grandes shows quando voltam para eventos menores. Temos alguns ex-lutadores do UFC para conferir esta semana, mas primeiro vamos fazer algumas paradas rápidas na Colômbia e na França para algumas das melhores e mais brutais finalizações.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna para suas listas semanais dos melhores Nocautes e submissões

Nicolás Bojaca x Ronald Vásquez

O pessoal do MMA Fighting lançou recentemente mais um episódio marcante de DROGA! Eles eram bons dedicado ao incomparável Anderson Silva, que, como era de se esperar, envolveu muita discussão sobre o famoso chute frontal no rosto do “Aranha” que derrubou o rival Vitor Belfort.

Por que eu menciono isso? Ah, nenhuma razão específica.

Esse é Nicolas Bojaca, um lutador de 4 a 0 que acaba de se tornar o primeiro campeão peso mosca do MatchMaker MMA com este nocaute brutal de 11 segundos sobre Ronald Vasquez (ignore o erro gráfico na tela) no fim de semana passado em Bogotá, Colômbia.

Isso não é apenas mais do que digno de ser nosso item principal, mas também é nosso claro vencedor do outono da semana do Humpty Dumpty. Os lances de acompanhamento realmente não foram necessários, já que o árbitro deveria ter cancelado apenas com base em como o corpo de Vasquez ficou totalmente acordeão por um segundo. Vasquez não ficou muito feliz com a paralisação, mas espero que ele tenha uma segunda opinião sobre isso depois de assistir ao replay. Ele terminou depois daquele chute.

Embora Bojaca tenha um longo caminho a percorrer antes de igualar os elogios de Silva, há um acabamento característico que eles já têm em comum.

Ghiles Oudelha vs. Emmanuel Dawa

Aboubakar Younousov vs. Mustapha Aida

Agy Sardari vs. Osman Minbatirov



Se não fosse por Bojaca, Ghiles Oudelha, do Ares FC, certamente teria conquistado o Nocaute da Semana por esta combinação verdadeiramente destrutiva.

Não sei se Emmanuel Dawa iria se recuperar daquele golpe no corpo, mas ele definitivamente NÃO voltaria de Oudelha, enfiando uma joelhada na órbita ocular.

E agora que estou olhando para isso novamente, percebo o quanto subestimei o Spinning Elbow of Absolute Doom de Aboubakar Younousov.

Esse é um destaque aprovado pelo Khamzat. Um Khamlight, se você quiser (por favor, não).

Na verdade, não há muito que as nossas duas últimas vítimas de nocaute possam fazer para evitar o seu destino, mas o mesmo não pode ser dito de Osman Minbatirov, que fez o seu melhor para bater, mas ainda assim foi enviado para a terra dos sonhos graças a um árbitro desatento.

Felizmente, Minbatirov não parecia muito desgastado depois de seu breve cochilo. Quanto ao vencedor Agy Sardari, ele está em uma sólida sequência de 11-2 desde 2018, com essas duas derrotas sendo para a recente contratação do UFC, Michal Figlak, e o campeão do Cage Warriors, Joe McColgan.

Ares FC 17 está disponível para replay no UFC Fight Pass.

Agora, prometemos a vocês, ex-lutadores do UFC e ex-lutadores do UFC, que vocês terão. Coincidentemente, os dois primeiros que destacamos aqui, John Allan e Jesse Ronson, ambos não conseguiram encontrar muito – pode-se dizer, qualquer – sucesso dentro do octógono, alcançando um combinado 0-7 com dois no-contests antes de seus lançamentos em 2022 .

Mas adivinhe? De volta à luta em seus países de origem, eles estão bem.

Allan marcou sua terceira finalização consecutiva e agora está com 3-1 desde que deixou o UFC, depois de dar uma surra de 60 segundos em Tyago Moreira em um show do Standout Fighting Tournament (replay gratuito disponível no YouTube) em São Paulo.

Suas duas derrotas no UFC foram para Dustin Jacoby e Roman Dolidze, o que não é motivo de vergonha, então não se surpreenda se o brasileiro de 30 anos voltar aos Estados Unidos em algum momento.

Será uma volta mais difícil para Ronson, 37, que já deu dois chutes na lata e também uma breve passagem pelo PFL. Não importa, porque ele está arrasando em seu país natal, o Canadá, e conseguiu seu quinto resultado consecutivo no primeiro turno no BTC 22 em Burlington, Ontário.

Ronson, cujas três primeiras lutas no UFC contra Michel Prazeres, Francisco Trinaldo e Kevin Lee terminaram em derrotas por decisão dividida, acabou de esmagar Robert Hale com um trovão de sobra e agora está com 26-12 em sua carreira enquanto se aproxima da luta profissional número 50. .

Shota Takagi vs. Caol Um

Jo Arai x Wataru Yamauchi



Allan e Ronson podem não ser reconhecidos pela maioria dos fãs de MMA, mas os chefes da velha escola certamente reconhecerão Caol Uno. A lenda japonesa voltou à ação pela primeira vez em dois anos, aos 48 anos, para enfrentar Shota Takagi, de 27 anos, e, bem, a coisa mais legal que posso dizer sobre esse retorno é que Uno saiu em seu escudo. como ele fez tantas vezes no passado.

O punho giratório. O pato no joelho. O chute final no ground and pound. Não a tudo isso no futuro, Sr. Uno, por favor. Você terminou seu serviço há muito tempo, é hora de baixar as luvas.

Comparativamente apenas embarcando em sua jornada no MMA, o peso mosca Jo Arai, de 25 anos (que parece ter 9 anos em sua foto de perfil do Tapology) já alcançou o status de campeão ao derrotar o até então invicto Wataru Yamauchi.

Esta manhã, o campeão peso palha do Shooto, Jo Arai, se tornou o primeiro campeão peso 2 simultâneo da história do Shooto, voltando em uma guerra total para nocautear Wataru Yamauchi e conquistar o título peso mosca. pic.twitter.com/744vJqwPta —caposa (@Recorder_Hitman) 19 de novembro de 2023

Com a vitória, Arai é agora campeão do Shooto nas categorias 115 e 125 libras.

Não ajudou Yamauchi o fato de ele estar disposto a enfrentar Arai até o fim, mas esse é o preço do entretenimento. Ouviremos muito mais sobre esses dois talentos nos próximos anos.

Mirafzal Akhtamov x Keyth Dawson

Larryan Douglas vs. Ivan Tena



No LFA 172 (disponível no UFC Fight Pass) em Phoenix, tivemos ação do tipo dois punhos e por dois punhos quero dizer, tipo, punhos esquerdo e direito. Você sabe, isso parecia muito mais inteligente na minha cabeça.

De qualquer forma, Mirafzal Akhtamov fez a maldita coisa.

Você pode ver o que Keyth Dawson estava pensando com o contador ali, mas seu queixo estava alto como uma pipa e Akhmatov não perdeu a oportunidade de quebrá-lo.

Se os ganchos de direita não são o seu estilo, aproveite este gancho de esquerda de Lerryan Douglas que colocou Ivan Tena de costas.

Mais como “Left Hand Lerryan”, estou certo, Bisping?

Bekzat Almakhan vs. Yan Ferraz

Alerta de cliente potencial!

Bekzat Almakhan, que completou 26 anos em setembro passado, somou nove vitórias consecutivas ao nocautear Yan Ferraz no octógono 52 em Almaty, Cazaquistão.

Não foi o nocaute mais técnico que você já viu, pois ele apenas abaixou a cabeça e golpeou, mas você não pode contestar os resultados. Almakhan está agora com 17-1, com apenas duas dessas vitórias por decisão. Uma ligação de uma promoção maior acena.

Octagon 52 está disponível para reprodução gratuita no YouTube.

Espero que todos tenham tido um ótimo Dia de Ação de Graças! Certifique-se de afrouxar os cintos se estiver planejando se encher de sobras neste fim de semana:

Até a próxima vez.

