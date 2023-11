Missed Fists: Fighter escolhe snap over tap em perda de finalização brutal

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Você deve ter notado que os destaques de nocaute parecem superar em muito os destaques de finalização aqui na sede do Missed Fists e você não estaria errado. Obviamente, KOs acontecem com mais frequência e normalmente proporcionam um visual mais imediatamente agradável, mas há outra razão pela qual nem sempre estou atualizado com as últimas substituições.

Eu sou um gato assustado.

Veja, muitas vezes, quando há um destaque de finalização, não é necessariamente por causa da técnica espetacular exibida, mas porque algo muito, muito, muito ruim aconteceu com alguém que não conseguiu escapar de um golpe. Tenho orgulho de evitar lesões esportivas desagradáveis ​​quando posso, embora entenda que, quando se trata de esportes de combate, é nosso dever narrar esses momentos.

Caso em questão…

Omar Sultan x Kareem

Ahmed Mohamed vs. Abdullah Khalid



De acordo com Matysek, que carregou este clipe, você pode ouvir o som horrível que resulta da decisão de Kareem de não bater no braço de Omar Sultan. Não consigo entender, mas não estou tentando, e talvez você também não devesse.

OK, você foi avisado. Assista e ouça por sua própria conta e risco.

Não consigo encontrar muita informação sobre este evento do Evolution Championship que aconteceu no Egito na última quarta-feira, mas adivinhando pela aparência jovem dos competidores e seus trajes, acho que se trata de algum tipo de luta amadora. Isso pode explicar por que Kareem parece não perceber o problema em que se encontra e por que Sultan parece estar fazendo o possível para convencer Kareem e o árbitro de que a luta acabou. Infelizmente, isso continua. Sultan dá partida, Kareem não bate e então… snaparoonie.

Pessoal, lembrem-se, batendo ou não, se a luta for interrompida por finalização, é assim que vai ficar no seu histórico e você não pode mudar isso. Basta desistir e viver para lutar outro dia.

Por causa do clipe acima, o que aconteceu no evento principal entre Ahmed Mohamed e Abd Allah Khalid de alguma forma não foi a coisa mais brutal que aconteceu naquela noite.

Tente dizer isso a Khalid. Seis segundos e totalmente.

Você pode assistir a um replay gratuito do Evolution Championship 86 no YouTube:

Nahuel Escobar vs. Walter apresentou

Eu não saberia dizer se o final de Sultan foi algum tipo de variação de omoplata, mas se são omoplatas que você está procurando, então Nahuel Escobar tem o que você precisa.

No United Fighting Series 19, em Buenos Aires, Escobar finalizou Walter Presentado no primeiro round com uma rara chave de braço.

Isso não seria particularmente notável se não fosse pelo fato de que esta foi a segunda luta profissional de Escobar e a pela segunda vez consecutiva venceu por omoplata no primeiro round!

Quer provas? Esta foi sua estreia profissional em maio passado.

A série do meu bom amigo Jed Meshew DROGA! Eles eram bons apresenta regularmente um segmento chamado Prêmio Brad Imes por uma conquista estatística notável na carreira de um lutador. O prêmio leva o nome de Imes porque uma vez ele conquistou vitórias consecutivas por finalização no gogoplata, um recorde de peso pesado que nunca será derrubado.

Parece que deveríamos pelo menos dar a Escobar uma dica do chapéu de cowboy do “Caipira Galã” por iniciar sua carreira com omoplatas consecutivas. Aliás, ele também acertou um desses na época de amador, então essa foi sua TERCEIRA vitória na omoplata.

Os replays de luta do United Fighting Series estão disponíveis gratuitamente no YouTube.

Dean Jarvis x Cameron Lee Griffith

Daniel Hughes x Damien McKenna



Algumas semanas atrás, aplaudimos um lutador por sair de um estrangulamento com buggy, então é justo voltarmos a destacar indivíduos que executam com sucesso a manobra da moda.

Nesta semana, foi o peso-pena amador Dean Jarvis quem acertou em cheio em sua estreia.

Mais tarde no card, Daniel Hughes venceu a luta pelo título dos penas do Almighty Fighting Championship com um violento chute na cabeça nocauteado em Damien McKenna.

Abaixe o volume do fone de ouvido!

Se por acaso você não fez isso, seus ouvidos provavelmente estão zumbindo mais alto que os de McKenna depois daquele chute.

Fátima Kline vs. Sara Cova

Phillip Latu vs. Justo Final

Jamelle Jones x Jesse Murray



Seguimos para o Cage Fury FC em Tunica, Mississipi, para ver um pouco da perspectiva de Fatima Kline ser a atração principal contra Sara Cova. A perspectiva invicta fez o que deveria fazer, marcando um nocaute técnico no terceiro round para reivindicar o título vago dos moscas e melhorar para 5-0 como profissional após uma passagem de sucesso pelo Invicta FC.

Com apenas 23 anos, espera que a nova-iorquina seja incluída na viagem do UFC 2024 ao Madison Square Garden se continuar nesse ritmo.

O card principal do Fury FC 127 está disponível no UFC Fight Pass, mas a parte preliminar só estava disponível no OnlyFans, apropriadamente.

Houve algumas surpresas no início também, com Phillip Latu e Jamelle Jones entregando nocautes de destaque.

Eu gostaria de ter visto aquele parar antes e se você quiser saber por quê, basta ver como Justus Faaiu acabou.

Quanto a Jones, você deve se lembrar dele da Contender Series, ou PFL, ou Bellator. Daqui para frente, você deve se lembrar dele por isso:

Jefferson Nascimento vs. Gabriel Costa

Márcio Barbosa vs. Gian Sarturi

Jose Ochoa vs. Juscelino Pantoja



Enquanto você está conectado ao Fight Pass, confira a ação do LFA 171 em São Paulo.

Na co-luta principal, Jefferson Nascimento venceu Gabriel Costa e conquistou uma batalha de invencibilidade e o cinturão interino dos leves.

Essa paralisação pode ter parecido um pouco precoce, mas você não pode culpar o árbitro por querer salvar qualquer um dos jogadores de maiores danos.

Mas o nocaute de Marcio Barbosa sobre Gian Sarturi? Terminou exatamente quando deveria.

Esse tipo de soco poderoso sempre deixará você em Missed Fists. Também entrada garantida? Levantar um tolo pelo pescoço e dar uma finalização.

Ochoa melhorou para 7-0 com a primeira vitória por finalização de sua carreira (todas as outras vieram por KO/TKO). O peruano de 22 anos conta com o apoio de Charles Oliveira, então tenho a sensação de que não será a última vez que o veremos mostrar suas habilidades no chão.

Connor Downey x Justin Woods

Sabe o que mais lhe garante uma vaga no Missed Fists? Imanari Rolls, é isso! Sim, estou olhando para você, Connor Downey!

No Eternal MMA 81 (também disponível no Fight Pass), Downey pegou Justin Woods com esse lindo roll antes de fazer a transição para uma chave de Aquiles. Com Ryan Hall se recuperando (o que mais há de novo?), Pode demorar um pouco até vermos um pãozinho tão saboroso novamente.

Louis Laurent x Robin Enontekio

Ajuste de volume do fone de ouvido novamente.

OK, aqui está Louis Laurent derrotando Robin Enontekio em um evento da Zone Pro League em Gotemburgo, Suécia.

Não é o baque surdo daquela finalização de um soco, é o grito da mulher (de angústia? excitação?) que vai me assombrar.

HD Essley vs.

HD Essley pode soar como um WCW Thunder aleatório dos anos 90, mas ele foi o vencedor de uma partida de squash neste dia e nosso ganhador do prêmio Humpty Dumpty Fall of the Week.

Do Synergy FC 9 em Kansas City, Kansas:

Às vezes, você simplesmente não consegue cair rápido o suficiente. Se eu sou James Regina, estou amaldiçoando a gravidade agora.

Seong Hyeok Bang vs. Kazuki Irie

Falando nisso, a gravidade também não foi gentil com Kazuki Irie aqui. Embora as mãos de fogo de Seong Hyeok Bang mereçam a maior parte da culpa por esse plantio absoluto.

Esse nocaute veio do deliciosamente chamado Gentlemanflower Fighting Championship da Coreia do Sul.

Kento Imai x Yosei Shibayama

Vamos terminar nosso passeio no continente asiático e fechar o círculo com a palestra de finalização, destacando o adorável teepee choke de Yosei Shibayama de Kento Imai do Pancrase Neo Blood! 6 em Tóquio.

Esta é uma daquelas finalizações que não entendo desde a preparação até o início e a conclusão, mas sou totalmente a favor de que se torne o próximo finalizador popular. Talvez 2024 seja o Ano da Tenda?

