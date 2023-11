Mitsubishi abre PROCESSO SELETIVO; Bolsa-auxílio superior a R$2 mil!

A Mitsubishi Electric, líder mundial na fabricação, comercialização e vendas de equipamentos elétricos e eletrônicos, está com inscrições abertas para o seu novo programa de estágio. Antes de falar mais sobre a empresa, vale frisar que o prazo se encerra no próximo dia 15 de dezembro. Veja quais são as áreas abrangidas pelo programa:

Administração;

Engenharias;

Comunicação;

Direito;

Ciências Sociais;

Ciências Econômicas;

Economia;

Marketing;

Psicologia;

Automação Industrial;

Publicidade e Propaganda;

Ciências Contábeis;

Ciências Atuariais;

Técnico em Administração;

Técnico em Contabilidade;

Técnico em Informática;

Técnico em Recursos Humanos;

Entre outras.

Pré-requisitos para se inscrever

Vale a pena ressaltar que, o candidato que estiver interessado no processo seletivo da Mitsubishi terá que cumprir alguns pré-requisitos para efetivar a inscrição. É importante ter atenção, já que são habilidades indispensáveis para a companhia.

Primeiro, é necessário que o candidato tenha a disponibilidade para trabalhar 6 horas diárias. Além disso, outras atribuições são importantes, como conhecimento no Pacote Office (Excel, Power Point e Word) e proficiência em inglês. A Mitsubishi está em busca de estudantes íntegros, colaborativos, ágeis e capazes de entregar resultados.

Mais sobre a Mitsubishi

Falando mais sobre a empresa, vale frisar que a Mitsubishi está presente em mais de 40 países ao redor do mundo, totalizando mais de 140 mil colaboradores.

No Brasil, a Mitsubishi Electric está atuando desde 1975 como subsidiária e desde 2012 como escritório de vendas. Trata-se de uma companhia sustentável, comprometida com a criação de sociedades mais prósperas, por meio de suas tecnologias e serviços, que englobam produtos de automação industrial, sistemas de ar condicionado, autopeças, elevadores, sistemas visuais, sistemas de transporte, entre outras soluções.



No Brasil, a divisão de Automação Industrial conseguiu crescer mesmo diante da crise. A empresa triplicou o faturamento de 2014 a 2020, por conta de uma estratégia agressiva de vendas e suporte ao cliente. Em 2020, a companhia cresceu 12% em comparação com 2019. E a projeção para 2021 é um crescimento de mais de 20%.

Como se candidatar no programa?

Agora que você já sabe o que é necessário, vale frisar que os interessados podem se inscrever no Programa de Estágio da Mitsubishi Electric Brasil CLICANDO NESTE LINK durante os dias finais de 2023. O processo seletivo tem prazo de inscrição no dia 15 de dezembro, daqui há menos de 30 dias.

Confira alguns benefícios

Bolsa-auxílio de R$ 2.180 para estagiários e R$ 930 para Jovens Aprendizes;

Assistência médica;

Auxílio home-office;

Cursos de idiomas;

Recesso remunerado;

Seguro de vida;

Vale-alimentação;

Vale-refeição;

Vale-transporte.

