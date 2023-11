MLB News: MLB Rookie of the Year: Quem tem maior probabilidade de ganhar o grande prêmio este ano?

TA temporada de premiações de Melhor da Temporada da MLB de 2023 será anunciada na semana seguinte, e um dos prêmios mais atraentes é o Rookie of the Year, que desta vez tem dois favoritos claros.

Arizona Diamondbacks defensor esquerdo Carabina Carroll e Orioles de Baltimore terceira base Gunnar Henderson são os que apresentam melhores números e desempenho ao longo do ano, em duas equipes que mudaram o rumo de sua história recente.

O ano mágico de Arizona e Carroll

O Arizona alcançou a World Series pela primeira vez desde 2001 e embora tenha perdido o Fall Classic para o rangers do Texasa franquia teve um ano inesperado, terminando com um recorde de 84-78 que os colocou na pós-temporada como time wild card.

CarrolOs números de No final da temporada regular foram de uma média de rebatidas de 0,285, com 25 home runs e 75 corridas produzidas, além de totalizar 54 roubos de base em 59 tentativas e marcar 116 corridas.

Em março, Carrol assinou um contrato de oito anos no valor de US$ 111 milhões e liderou toda a Liga Nacional com 10 triplos no ano, números que lhe renderam uma vaga no All-Star.

Nas apostas Carrol é o grande favorito com uma linha de -10.000, bem à frente de Cincinnati Reds parada Matt McLain com uma linha de +1.500, enquanto Nacionais de Washington jarro Cavalos caem é o terceiro nas apostas com +2.000.

Gunnar Henderson e os poderosos Orioles

O Orioles de Baltimore não só foram coroados campeões da Divisão Leste da Liga Americana pela primeira vez desde 2014 e pela segunda vez neste milênio, mas também terminaram com o melhor recorde da Liga Americana em 101-61.

Hendersonde 22 anos, terminou a temporada com média de rebatidas de 0,255, com 28 home runs e 82 corridas produzidas, além de marcar 100 corridas, enquanto defensivamente chegou a jogar shortstop e terceira base, agregando significativo valor defensivo aos Orioles.

Henderson é o favorito ao prêmio com uma linha de -5.000, enquanto o segundo colocado nas apostas americanas é Anjos de Los Angeles Apanhador Logan O’Hoppe com linha de +2.000, enquanto na terceira posição entre os favoritos está o terceira base do campeão rangers do Texas, Josh Jungcom uma linha de +5.000.