Modelo acusa Max Christie de tentar trair namorada

Max Christie do Los Angeles Lakers foi denunciado por uma modelo online por tentar trair sua namorada, já que problemas pessoais agora afetam sua temporada de 2023 da NBA, que ainda não decolou de verdade nas quadras.

Cristina era ansiosamente esperado para brilhar na atual temporada após um forte desempenho na Summer League, mas ele ainda não entrou em ação, apesar do Lakers ganhando três vitórias consecutivas e mantendo um recorde de 0,500.

Agora ele foi pego tentando brincar pelas costas de seus parceiros com uma modelo que acessou o Instagram para expor o jogador de basquete de 20 anos.

“Max Christie foda-se, porque você tem namorada”, disse uma das mulheres no vídeo. “Você está adicionando minha vadia de volta [on Snapchat] transar com ela mesmo que você não esteja recebendo nenhuma buceta dela.

O armador está conseguindo uma média de apenas três pontos por jogo, 2,8 rebotes por jogo e 0,6 assistências por jogo em 112 minutos de ação da NBA, acumulando um total geral de 24 pontos, 22 rebotes e cinco assistências.

Agora há rumores de que ele estará envolvido em uma negociação para Alex Caruso, do Chicago Bulls, parece que o tempo de Christie na icônica franquia de Los Angeles pode chegar a um fim prematuro e vergonhoso.

Fãs reagem à notícia

Uma coisa que os usuários do X.com (anteriormente Twitter) adoram é o escândalo com a natureza da plataforma, permitindo que o conteúdo se torne viral de forma rápida e fácil e, na última tempestade, eles aproveitaram as consequências.

“De jeito nenhum ele não conseguiria fazer melhor do que isso”, escreveu um usuário desesperado.

“Mano, um Laker de pele clara em Los Angeles sem jogo”, respondeu outro.

“Nah max, o que você está fazendo”, acrescentou um terceiro.

LeBron James testa misteriosamente a quadra do Los Angeles Lakers

Com quem o Lakers jogará a seguir?

Os Lakers enfrentam o Portland Trail Blazers em seu próximo confronto da NBA com o grupo viajando a caminho do Moda Center, em Oregon.

Eles estão atrás de uma derrota por 125-110 para o Reis de Sacramentocaindo Lebron James‘ lado em oitavo na Conferência Oeste, três jogos atrás do Nuggets de Denver.

O jogo acontece na sexta-feira, 16 de novembro.