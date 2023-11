Modelo OnlyFans e fã de Michigan comemora vitória em um minúsculo biquíni azul

Mia Sorety é um dos maiores fãs do Carcajus de Michiganque esteve no centro da tempestade após a suspensão do treinador principal Jim Harbaugh.

Neste final de semana, o técnico conseguiu viajar para Penn State, sede do time, mas as atenções foram desviadas para o torcedor número um de seu time.

Após o jogo, Mia enviou uma mensagem aos não torcedores que previam uma derrota iminente dos Wolverines para o Leões Nittany. Ela postou um vídeo posando de biquíni azul e top curto com estampa “Michigan”.

A modelo e influenciadora compartilha em suas redes sociais há muito tempo seu apoio incondicional à equipe da Universidade de Michigan.

Ela também postou uma foto confirmando sua presença no estádio que enlouqueceu seus fãs… e seus “odiadores” também.

Mia Sorety é uma modelo profissional e sensação do OnlyFans

Sorety tem experiência no mundo da moda, tendo trabalhado em ensaios fotográficos, comerciais e outras campanhas para diversas marcas prestigiadas de joias, roupas e estilo de vida.

Ela também já participou de diversas passarelas de moda.

Nas redes sociais ela continua promovendo algumas marcas, embora seja hoje uma das modelos OnlyFans mais populares nos Estados Unidos.

Parte de seu conteúdo na plataforma é gratuita, embora ela também tenha uma seção VIP que custa pouco menos de 10 dólares por mês. No momento existe uma oferta disponível: quatro dólares por uma assinatura de 30 dias.