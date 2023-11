Modo avião: descubra os recursos do seu celular que você não sabia que existiam

Conhece aquele botãozinho do modo avião que apertamos no celular antes de decolar? Pois é, ele guarda uma série de truques que podem tornar nosso cotidiano muito mais simples.

Apesar de poucos saberem, ele não se limita apenas ao uso durante os voos. O modo avião pode ser um aliado por várias horas, auxiliando na economia de bateria e até mesmo contribuindo para um sono melhor, sem o incômodo das notificações durante a noite.

Quais as funcionalidades do modo avião?

Há funcionalidades que mesmo os usuários mais dedicados aos seus celulares desconhecem. São como segredos guardados, revelados apenas quando necessários.

E a praticidade está justamente aí: com um simples toque, nosso dispositivo se transforma em uma ferramenta multifuncional cheia de recursos ocultos, prontos para facilitar nosso dia a dia. Quer conferir? Fique atento às sugestões, pois elas são bem surpreendentes.

Notável economia de bateria

Ao desativar redes de celular, Wi-Fi e Bluetooth, seu smartphone consome menos energia. O modo avião torna-se a escolha ideal para prolongar a vida útil da bateria, especialmente em momentos cruciais, nos quais cada porcentagem é valiosa.

Faz as recargas serem mais rápidas

Ao ativar o modo avião durante o carregamento do seu dispositivo, a recuperação de energia é acelerada. Isso acontece porque o celular não está utilizando recursos para procurar redes ou manter conexões de dados ativas, permitindo que a carga seja direcionada exclusivamente para a bateria.



Gerenciamento de dados móveis

O modo avião é eficaz para evitar despesas adicionais com dados móveis, especialmente em viagens internacionais, onde as tarifas de roaming podem ser elevadas. Ao ativar o Wi-Fi enquanto estiver no modo avião, você pode se conectar à internet sem o risco de usar dados da sua operadora inadvertidamente.

Menos distrações, mais concentração

Ativar o modo avião equivale a colocar um aviso de “não perturbe” em seu dispositivo. Sem chamadas, mensagens ou notificações para interromper, você pode se concentrar melhor em tarefas importantes, assistir a filmes sem interrupções ou desfrutar de um livro digital em paz.

Noites tranquilas, sem nenhuma perturbação desnecessária

Ativar o modo avião durante a noite pode assegurar um sono sem interrupções. Você não será incomodado por chamadas indesejadas ou alertas, e ainda pode utilizar o alarme do telefone, pois essa função permanece ativa.

Como incorporar o modo avião ao seu cotidiano

Ativar o modo avião é extremamente simples. Geralmente, pode ser feito por meio do menu de configurações ou da barra de notificações, deslizando o dedo na tela. A facilidade de acesso a esse recurso nos smartphones Android e iOS encoraja sua utilização em diversas situações além de viagens de avião.

Aqui estão algumas sugestões para incorporar o modo avião à sua rotina:

Durante reuniões de trabalho ou estudos, evitando distrações.

Enquanto carrega o smartphone, especialmente em locais sem acesso a tomadas por longos períodos.

Ao dormir, garantindo que o som das notificações não perturbe seu descanso.

Em momentos de lazer com amigos e família, para estar verdadeiramente presente

Ao compreender e usar o modo avião, você potencializa as capacidades do seu smartphone e aprimora sua qualidade de vida. Essa ferramenta simples pode ser uma aliada na gestão do seu tempo, atenção e até mesmo na saúde mental, proporcionando uma pausa nas constantes demandas de conectividade.

É verdade que se ele não for ativado durante os voos pode derrubar aviões?

Vamos esclarecer isso desde já: não, deixar os receptores ligados no seu celular não vai derrubar o avião. De acordo com diversos reguladores de aviação, como a ANAC no Brasil, manter o smartphone receptivo a sinais pode interferir nos sistemas de rádio da aeronave, prejudicando a execução adequada de suas funções eletrônicas.

O que incessantemente é repetido por todas as companhias aéreas é bem conhecido por essa razão: visando preservar a aeronave, os aviadores orientam o isolamento eletrônico dos dispositivos. Afinal, a 10 mil metros de altura, não há muita necessidade de fazer ligações ou enviar mensagens.