Modric entra na lista de ausentes do Real Madrid na Liga dos Campeões

Luka Modric juntou-se ao ‘Grupo dos 8’ que preencheu Real Madridde tratamento… mas não demorará muito para que ele volte.

O meio-campista foi submetido a exames médicos hoje e nada de grave parece. Resta uma forte sobrecarga no tendão da coxa que o manterá fora do jogo contra Nápoleseles esperam que ele esteja apto para jogar contra Granada no sábado. Caso contrário, seu retorno seria contra Real Bétis porque não querem correr riscos.

“Modric está com uma sobrecarga no tendão da coxa, acho que é tudo”, disse Carlos Ancelotti depois da vitória sobre Cádis.

Lesões do Real Madrid

O técnico italiano tem oito ausências (Thibaut Courtois, Kepa, Aurelien Tchouameni, Vinicius Junior, Modric, Eder Militão, Eduardo Camavinga e Arda Guler estão todos ligados à transferência para o Manchester United) para receber o campeão italiano na penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A notícia positiva do último treino foi deixada por Brahim Diaz, que voltou ao grupo após superar problemas estomacais. O craque málaga ia ser titular na partida do campeonato, mais um prêmio pelo bom desempenho, mas 20 minutos antes do início do aquecimento foi decidido que não entraria em campo. Ele não jogou um minuto e também faltou ao treino de ontem.

Para completar a sessão da manhã, Carlos Ancelotti convocou o time juvenil para trazer nove jogadores para o time titular.