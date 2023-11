Modric: Real Madrid significa tudo para mim

Luka Modric teve uma carreira espetacular no Real Madrid, ganhando inúmeros troféus e se tornando a estrela de um time já repleto de estrelas.

Agora o croata deu um passo atrás para relembrar alguns de seus melhores momentos pelo Los Blancos, posando com as diferentes camisas comemorativas dos jogos que disputou. Real Madrid.

Em uma temporada que pode ser a última Real Madrido génio croata fala dos momentos que marcaram os seus 11 anos como madridista.

“O Real Madrid é tudo para mim” Modric disse ao canal de mídia interno do clube. “Faz parte da minha vida, da minha família e é um modo de vida.

“Sou croata e nasci lá, mas estou aqui há 11 anos e sinto-me em casa. Estou grato por tudo o que estou a viver no melhor clube da história do futebol.”

Três títulos consecutivos da Liga dos Campeões

Modric foi um componente fundamental do Real Madrid time que conquistou três títulos da Liga dos Campeões sob Zinedine zidaneformando um sensacional trio de meio-campo ao lado Casemiro e Toni Kroos.

“Com esta camisa (250 jogos) vencemos a terceira Liga dos Campeões consecutiva em Kiev”, Modric disse. “Foi impressionante e algo que nenhuma equipe havia feito antes.

“É uma camisa muito bonita e foram anos inesquecíveis. Foram anos de muito sucesso, de nos divertirmos com os companheiros, com a forma como jogamos e competimos”.

bola de Ouro

Modric também tem a honra de quebrar o Lionel Messi-Cristiano Ronaldo estrangulou a Bola de Ouro, ganhando o troféu em 2018, após um ano sensacional no clube e na seleção.

“Gosto do número 300” Modric contínuo. “Essa camisa também é especial porque ganhei a Bola de Ouro. Entre a camisa anterior e esta ganhei a Liga dos Campeões.

“Depois fiz uma Copa do Mundo incrível com a Croácia e ganhei o maior prêmio individual do futebol. Foi um sonho e é algo que nunca esquecerei. Esta camisa tem um lugar especial por causa de tudo isso.”

Modric, Benzema e Zidane

Modric fazia parte de um Real Madrid time que dominou o futebol europeu e depois de vencer a Liga dos Campeões em 2022, Karim Benzema ganhou a Bola de Ouro naquele mesmo ano.

“É também uma camisa especial para 450 jogos”, Modric disse. “Marcar um gol no Santiago Bernabu é muito bom. Fui capitão nesse jogo.

“Mas o que me lembro é que Karim [Benzema] apresentou sua Bola de Ouro aos fãs. Zidane e eu estava lá com o troféu e entregamos para ele. Depois marquei o gol na vitória contra o Sevilla e foi uma noite perfeita.”