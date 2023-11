Moeda Antiga de 100 Réis pode valer até R$1000

Considerada uma das moedas mais bonitas da história monetária do Brasil, a peça de 100 réis do ano de 1929 também é vista como rara por boa parte dos colecionadores. Deste modo, caso encontre um exemplar na sua casa ou em qualquer outro lugar, a dica é guardar bem, porque ela pode valer muito dinheiro em alguns casos.

Identificando a moeda

Mas antes de saber quanto vale esta moeda, é importante saber como identificar a peça. De acordo com informações do Banco Central (BC), este é um exemplar fácil de identificar. Entretanto, é preciso prestar bastante atenção para não se enganar.

Na lista abaixo, você pode conferir o detalhamento da moeda de 100 réis do ano de 1929. Veja abaixo:

Plano Monetário: Padrão Réis (1889-1935);

Período: República Velha;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 21mm;

Peso: 5gr;

Metal: Cupro-Níquel;

Borda: Lisa;

Moeda Desmonetizada;

Anverso: Busto de mulher personificando a República, à direita, circundada por anel de 21 estrelas;

Reverso: Dístico ‘REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL’, data e valor de face dentro de colar de adornos.

Qual o valor da moeda de 100 réis

Encontrou a moeda acima? Agora resta saber por quanto ela pode ser vendida. Na tabela abaixo, separamos os preços detalhados da peça, considerando os preços mais atualizados apresentados em catálogos dos anos de 2023 e de 2024.

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 10,00 R$ 60,00 R$ 240,00



Caso você encontre esta peça certificada, o valor pode ser ainda maior. Neste caso, a moeda de 100 réis do ano de 1929 poderá ser vendida a nada menos do que R$ 1.000.

A moeda de 200 réis do ano de 1920

Outra moeda da mesma família que pode gerar um bom dinheiro é a de 200 réis do ano de 1920. Trata-se de uma peça que não tem mais valor monetário, de acordo com o Banco Central (BC), ou seja, você não vai conseguir passar este item no mercado. Mas para o mundo dos colecionadores, esta peça pode valer muito dinheiro.

Abaixo, você pode conferir algumas das principais características deste exemplar.

Reforma Monetária;

Plano Monetário: Padrão Réis (1889-1935);

Período: República Velha;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 25mm;

Peso: 8gr;

Metal: Cupro-Níquel;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Anverso: Busto de mulher personificando a República, à direita, circundada por anel de 21 estrelas;

Reverso: Dístico ‘REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL’, data e valor de face dentro de colar de adornos.

O valor da moeda

Abaixo, você pode conferir os valores da peça de 200 réis do ano de 1920, considerando o catálogo mais atualizado, dos anos de 2023 e 2024. Note que estes patamares servem apenas como uma base geral para os colecionadores.

Antes de mais nada, é importante lembrar que a peça em questão contou com uma tiragem de 1,6 milhão. Na visão da maioria dos especialistas, este é um número alto, o que contribui para que a moeda tenha um menor valor de venda hoje.

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 10,00 R$ 60,00 R$ 240,00

Mas caso você encontre uma moeda de 200 réis do ano de 1920 certificada, a situação muda. Neste caso, a peça poderá valer nada menos do que R$ 1 mil, ou seja, quase um salário mínimo.

As moedas do Brasil

O Brasil já contou com várias moedas no decorrer da sua história, de modo que esta peça de 400 réis de 1932 foi apenas uma dentre tantas outras que já circularam pelas nossas ruas. Abaixo, você pode ver um resumo da nossa história monetária:

Período colonial a 1942 – Réis

De 1942 a 1967 – Cruzeiro

De 1967 a 1970 – Cruzeiro Novo

De 1970 a 1986 – Cruzeiro

De 1986 a 1989 – Cruzado

De 1989 a 1990 – Cruzado Novo

De 1990 a 1993 – Cruzeiro

De 1993 a 1994 – Cruzeiro Real

De 1994 até os dias atuais – Real

Os réis

Na tabela acima, é possível perceber que os réis foram as primeiras moedas da história do Brasil, e começaram a ser usadas ainda no período de colonização até poucas décadas atrás. Na chegada dos portugueses, não existiam moedas no Brasil, e o comércio era realizado basicamente em um sistema de trocas de produtos.

Com o avanço da colonização, e consequentemente do comércio, o Brasil começou a ter o mesmo padrão monetário do Portugal: o real. Os reais, plural do real, acabaram sendo popularizados como réis, nome que acabou funcionando oficialmente por centenas de anos.