MOEDA ANTIGA do CRUZADO que Vale até R$500. Confira Agora

Você já viu uma moeda de 100 cruzados? Trata-se de uma peça antiga que foi usada no Brasil há algumas décadas, mas que não tem mais nenhum valor monetário, de acordo com o Banco Central (BC). Entretanto, mesmo que ela não tenha mais validade, esta peça pode valer um bom dinheiro em alguns casos.

Neste artigo, vamos falar não de uma, mas de três moedas de 100 cruzados muito famosas entre os especialistas na área. São peças comemorativas e raras que podem valer muito dinheiro se encontradas em bom estado de conservação.

As três peças contam com a representação de uma mulher, de um menino e de um homem em cada uma de suas faces, e fazem parte de um conjunto de homenagem ao ex-presidente Juscelino Kubitschek, que governou o Brasil entre os anos de 1956 e 1961, e teve seu mandato marcado pela construção da cidade de Brasília.

Mas na verdade, a função das moedas é mesmo marcar a data de 100 anos de abolição da escravatura no Brasil. Por isso, elas foram lançadas no ano de 1988. Entre os colecionadores, esta coleção é conhecida como Axé.

Identificando as moedas

Abaixo, você pode conferir as principais características destas peças de 100 cruzados do ano de 1988, que fazem uma homenagem aos 100 anos da abolição da escravidão no país.

Reforma Monetária;

Plano Monetário: Padrão Cruzado (1986 -1989);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 31mm;

Peso: 9.95gr;

Metal: Aço Inoxidável;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Comemorativa: Centenário da Abolição da Escravatura – Série Axé;

Moeda Desmonetizada;

Anverso: Desenho representando um homem negro (pode também ser uma mulher ou criança) acompanhado das inscrições ‘CENTENÁRIO DA ABOLIÇÃO 1888 – 1988 – AXÉ;

Reverso: Valor de face acompanhado do dístico ‘BRASIL’ e estrelas.

Esta é uma moeda de baixa tiragem. Segundo informações oficiais do Banco Central, cada uma delas contou com apenas 200 mil exemplares em circulação. Na prática, isso significa que encontrar uma delas hoje em dia não é das tarefas mais fáceis.

Mas isso também significa que elas são muito raras, e que podem valer um bom dinheiro no final das contas. Na tabela abaixo, você pode conferir o detalhamento de valores projetados para estas peças, considerando o catálogo mais atualizado por colecionadores.

Moeda de 100 cruzados de 1988 com menino, mulher ou homem na face

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO – R$ 100 R$ 120

Moeda de 100 cruzados de 1988 com menino, mulher ou homem na face e a inscrição PROVA

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO – R$ 300 R$ 500

Posso limpar uma moeda antiga?

Não há nada que impeça um colecionador de limpar uma moeda antiga para que ela pareça mais nova, ou ao menos mais visível. Contudo, é importante lembrar que em alguns casos esta prática pode reduzir o valor da peça, já que ela poderá contar com uma camada de coloração diferente como resultado das reações químicas no metal.

De todo modo, se você está ciente do risco de diminuição do valor, e mesmo assim deseja limpar a sua moeda antiga, é importante ter consigo os seguintes materiais:

Sabão neutro;

Vinagre de álcool;

Bicarbonato de sódio;

Pasta de polimento de metais;

Água destilada;

Toalha macia (evite usar de algodão);

Toalha de papel;

Palito de dente;

Escova de dentes velha, de cerdas macias;

Tigela de vidro;

Estopa.

Agora, basta seguir o passo a passo abaixo:

Segure a moeda pela borda, coloque-a sob água corrente. Especialistas indicam que é melhor que a água esteja morna;

Esfregue suavemente um pouco de sabão neutro em cada face da moeda. Para isso, use sempre as pontas dos dedos;

Deixe a moeda de molho em uma tigela de vidro com água destilada morna por cerca de meia hora;

Enxágue em água morna;

Logo depois, seque com uma toalha macia.