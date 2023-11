Moeda Antiga pode ser Vendida agora por R$800. Descubra Qual

Há 83 anos, o Brasil era um país completamente diferente. Naquele momento, estávamos em outra voltagem nos esportes, na política e até mesmo na cultura. O que nem todo mundo sabia, é que também há 83 anos o Brasil criava uma de suas moedas mais raras: a peça de 300 réis de 1940.

Trata-se de uma peça que conta com uma homenagem ao ex-presidente Getúlio Vargas. Esta é uma das principais dicas para as pessoas que querem identificar este exemplar.

Como identificar

Na lista abaixo, você pode conferir os principais detalhes sobre as características desta moeda de 300 réis do ano de 1940, considerando as informações do Banco Central (BC).

Plano Monetário: Padrão Réis (1922 – 1942);

Período: República – Era Vargas;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 21mm;

Peso: 4.5gr;

Metal: Cupro-Níquel;

Borda: Ondulado;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Anverso: GETÚLIO VARGAS. Busto do presidente Vargas voltado à esquerda;

Reverso: BRASIL. Valor de face e data, circundados por colar decorativo em estilo marajoara.

Quanto vale esta moeda?

Considerando que você encontre esta moeda em condições normais, ou seja, sem nenhum erro de cunhagem ou de produção, é possível que você consiga vender o exemplar por até R$ 80. Ao menos é o que dizem os principais especialistas na área.

Abaixo, você pode conferir os valores detalhados da moeda de 300 réis do ano de 1940, considerando o catálogo numismático mais atualizado, dos anos de 2023 e 2024.



MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 5 R$ 20 R$ 80

Mas caso você encontre esta mesma moeda com o Reverso Horizontal, a história muda. Neste caso, é possível que você consiga vender a peça por nada menos do que R$ 800.

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 400 R$ 800 –

O que é uma moeda reverso invertido?

Mas afinal de contas, o que seria uma moeda com reverso invertido? Para entender esta pergunta, é necessário sabe que o Brasil adota um sistema de padrão reverso moeda, ou seja, eixo horizontal (EH). As moedas que fogem deste padrão exigido são conhecidas como reverso invertido, e são consideradas muito raras.

Basicamente, as moedas com reverso invertido são aquelas que possuem o reverso com alinhamento contrário ou invertido ao alinhamento original. Na prática, para saber se uma moeda tem este defeito, basta segurar a peça com a face em posição normal virada para você. Logo depois, basta girar de baixo para cima.

Se o outro lado estiver de cabeça para baixo, estamos falando de uma moeda com reverso invertido, ou seja, uma peça valiosa. Vale frisar que qualquer item pode ser reverso invertido. Até mesmo centavos podem ter este tipo de defeito. Em todos os casos, a peça poderá valer mais.

“Mas definir valor comercial à essas moedas é algo relativamente complicado, principalmente porque, como foram produzidas como erros durante o processo de cunhagem, não há registros da quantidade de moedas emitidas”, diz o especialista Plínio Pierry.

As moedas do Brasil

O Brasil já contou com várias moedas no decorrer da sua história, de modo que esta peça de 400 réis de 1932 foi apenas uma dentre tantas outras que já circularam pelas nossas ruas. Abaixo, você pode ver um resumo da nossa história monetária:

Período colonial a 1942 – Réis

De 1942 a 1967 – Cruzeiro

De 1967 a 1970 – Cruzeiro Novo

De 1970 a 1986 – Cruzeiro

De 1986 a 1989 – Cruzado

De 1989 a 1990 – Cruzado Novo

De 1990 a 1993 – Cruzeiro

De 1993 a 1994 – Cruzeiro Real

De 1994 até os dias atuais – Real

Os réis

Na tabela acima, é possível perceber que os réis foram as primeiras moedas da história do Brasil, e começaram a ser usadas ainda no período de colonização até poucas décadas atrás. Na chegada dos portugueses, não existiam moedas no Brasil, e o comércio era realizado basicamente em um sistema de trocas de produtos.

Com o avanço da colonização, e consequentemente do comércio, o Brasil começou a ter o mesmo padrão monetário do Portugal: o real. Os reais, plural do real, acabaram sendo popularizados como réis, nome que acabou funcionando oficialmente por centenas de anos.