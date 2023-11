MOEDA de 25 Centavos pode valer até 1400 vezes mais se tiver ESTE DETALHE

Por vezes, é nos pequenos detalhes que encontramos grandes tesouros. Este é o caso da moeda de 25 centavos, que diante de uma anomalia na cunhagem se torna extremamente rara e valiosa para entusiastas e colecionadores. Podendo valer até 1400 vez acima do seu valor facial. Será que você não tem alguma dela guardada agora? Leia até o final e se surpreenda!

A Importância de Conservar a Moeda

O estado de conservação da moeda é crítico para determinar seu valor. Uma moeda de 25 centavos em perfeito estado certamente tem um valor maior do que uma que apresenta sinais claros de desgaste.

Avaliando o valor de moedas raras

A avaliação do valor de uma moeda de 1 real é um processo complexo que leva em conta diversos fatores. Estes incluem a raridade, o estado de conservação e a presença de erros de cunhagem.

Fatores determinantes para o valor de uma moeda rara

Volume produzido

Ano de emissão

Estado de conservação

Presença de erros de cunhagem

O que é uma moeda com Reverso Invertido?



Na numismática, as anomalias na cunhagem de moedas são vistas como oportunidades únicas de possuir um item raro. As moedas com reverso invertido são aquelas que apresentam um alinhamento oposto ao alinhamento original. Elas são consideradas raras e, portanto, mais valiosas.

Quais Valores da Moeda de 25 Centavos com Reverso Invertido ou Reverso Horizontal?

Segundo o catálogo de colecionadores, a moeda de 25 centavos pode valer até R$ 350,00. No entanto, esse preço pode variar de acordo com o estado de conservação da moeda. Saiba todos detalhes no vídeo exclusivo do Notícias Concursos

Como Encontrar a Moeda de 25 Centavos Com Reverso Invertido

Encontrar uma moeda de 25 centavos com o lado invertido pode ser um desafio, dada sua raridade. No entanto, é sempre uma boa ideia verificar moedas antigas que você possa ter em casa ou que foram passadas de geração em geração.

A busca por moedas raras e valiosas é um passatempo que fascina muitas pessoas ao redor do mundo. Encontrar uma moeda de 25 centavos com o lado invertido é uma aventura para esses entusiastas.

Onde Vender Moedas Raras

Se você estiver procurando vender suas moedas raras, existem várias opções. No entanto, antes de dar esse passo, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda.

Você pode enviar fotos e informações para especialistas em numismática, como a Brasil Moedas Leilões, para obter uma estimativa do valor.

Alguns locais onde você pode vender suas moedas incluem:

Site da Sociedade Numismática Brasileira; Lojas especializadas em numismática; Leilões de moedas; Comércio eletrônico, como eBay, Amazon e Mercado Livre; Casas de compra de moedas; Encontros presenciais; Anúncios especializados em numismática.

Venda de moedas para colecionadores via site ou Whatsapp

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas peças. Segue abaixo lista de colecionadores que podem comprar suas moedas. Mas antes certifique que sua moeda é realmente rara, pois eles só comprarão moedas raras/raríssimas, geralmente moedas com ERROS:

Loja do Colecionador: whatsapp (11)997455889

Numismática Catellan: acesse o site ou pelo whatsapp (27)998592381

Alemão Numismática: acesse o site ou whatsapp (41) 984596442

TN Moedas: acesse o site ou whatsapp 61 992369263

Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007

Mundo Numismático: acesse o site ou telefone(também whatsapp) no número (51) 98225-0800

Numismática Eduarte: whatsapp 41 99901-8688

Prado Numismática: whatsapp 42 991667700