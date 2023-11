Moeda de 50 centavos com a letra A. Veja quanto vale a peça

Qualquer pessoa pode encontrar uma moeda rara em qualquer lugar do Brasil a qualquer momento. Seja no fundo do seu bolso, na sua carteira, ou mesmo na gaveta do quarto, tais peças podem estar escondidas em qualquer lugar. Na maioria das vezes, por simples falta de informação as pessoas não conseguem perceber os valores destes itens.

Hoje, o Brasil conta com dezenas de milhares de peças raras espalhadas pelo país. A boa notícia é que não é necessário ser um especialista na área para encontrar os exemplares. Adultos, idosos e até mesmo crianças poderão realizar este pequeno trabalho, que é divertido na grande maioria das vezes.

A moeda rara

Neste artigo, vamos falar especificamente sobre a moeda de 50 centavos do ano de 2019. Trata-se de uma peça que pode ser considerada rara em alguns casos. Veja abaixo as principais características do exemplar, segundo informações de colecionadores:

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 23mm;

Peso: 7.81gr;

Metal: Aço Inox;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: Efígie de José Maria da Silva Paranhos Jr (1845-1912), Barão do Rio Branco, ladeada pelo dístico Brasil e por cena alusiva à dinamização da política externa brasileira e à consolidação dos limites territoriais com vários países;

Desenho do Reverso: À esquerda, linhas diagonais de fundo dão destaque ao dístico correspondente ao valor facial, seguido dos dísticos centavos e o correspondente ao ano de cunhagem.

Quando é considerada rara?

Uma moeda de 50 centavos do ano de 2019 só pode ser considerada rara quando ela conta com um pequeno defeito de cunhagem. Trata-se da inscrição A em seu reverso. Esta letra esta indicada bem ao lado da bandeira na parte inferior da moeda.

Uma curiosidade sobre esta peça é que ela foi cunhada na Holanda. Assim, todas as vezes que você conseguir encontrar uma moeda de 50 centavos de 2019 com a inscrição A, saiba que ela foi produzida na Europa, e não na Casa da Moeda.

Segundo os principais especialistas na área, uma moeda de 50 centavos do ano de 2019 com este defeito, pode ser vendida a cerca de R$ 15 em condição de Flor de Cunho, ou seja, quando ela se encontra em perfeito estado de conservação.



Segundo analistas, não há uma mágica para descobrir quais moedas ou cédulas que você guarda em sua casa são valiosas ou não. O que é possível adiantar é que não se trata de uma tarefa simples. Na grande maioria dos casos, as moedas são apenas comuns, de modo que encontrar uma peça rara tende a ser difícil.

Mas difícil não significa impossível. Um dos erros mais comuns cometidos pelas pessoas que procuram por estas moedas raras é imaginar que os itens mais antigos são os mais valiosos. Esta não é necessariamente uma informação verdadeira. Em muitos casos, vários outros pontos devem ser levados em consideração.

“Uma moeda emitida há duas décadas pode valer mais do que uma do Império ou da Colônia. O que dita o preço de uma peça não é a idade e, sim, a quantidade de moedas feitas naquele ano específico e o estado de conservação”, disse Bruno Pellizzari, vice-presidente da Sociedade Numismática Brasileira.

“Mas definir valor comercial à essas moedas é algo relativamente complicado, principalmente porque, como foram produzidas como erros durante o processo de cunhagem, não há registros da quantidade de moedas emitidas”, diz o especialista Plínio Pierry.

“Após a Proclamação da República, em 1889, foi mantido o padrão Réis. As moedas de ouro e prata receberam gravação da alegoria da República no lugar da imagem do imperador. A utilização do ouro, na cunhagem de moedas de circulação, foi interrompida em 1922,

devido ao alto custo do metal", completa o BC.