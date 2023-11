Moeda Rara de 1 Real do MASCOTE já está valendo R$800 e você pode faturar com ela

A numismática, a arte e ciência do estudo de moedas e cédulas, é um campo fascinante que une história, arte e economia. Uma única moeda rara pode revelar muito sobre a civilização e o período em que foi cunhada.

A História da Moeda de 1 Real

A moeda de 1 Real foi introduzida na economia brasileira em 1994 como parte do Plano Real. Ao longo dos anos, seu design e composição passaram por diversas modificações. Além do valor de face, algumas moedas de 1 Real possuem um valor extra devido à sua raridade ou erros de cunhagem.

Valorizando uma Moeda

Vários fatores podem aumentar o valor de uma moeda. Aqui estão alguns elementos que os colecionadores de moedas consideram:

Raridade: Moedas com baixa quantidade de exemplares são consideradas raras e, portanto, mais valiosas. Conservação: Moedas em bom estado de conservação são mais valorizadas. Marcas de uso ou desgaste diminuem o valor da moeda. Idade: Moedas antigas podem ser mais valiosas, especialmente se estiverem bem conservadas. Erros de cunhagem: Erros durante o processo de cunhagem podem aumentar o valor de uma moeda.

Identificando uma Moeda com Reverso Invertido

Uma das raridades que podem aumentar o valor da moeda do Mascote Tom é o erro de Reverso Invertido. Identificar essa característica é fundamental para compreender a raridade de uma moeda.

A avaliação do valor de uma moeda rara é um processo complexo que leva em consideração vários fatores, como a raridade, o estado de conservação e a presença de erros de cunhagem.

Ferramentas para Avaliação

Existem várias ferramentas para auxiliar na avaliação de moedas, incluindo catálogos especializados, que fornecem informações detalhadas sobre cada moeda, como o ano de cunhagem, a quantidade produzida e a presença de erros de cunhagem.

Estados de Conservação das Moedas

As moedas raras podem ser classificadas de acordo com seu estado de conservação. Existem diversas categorias que indicam o grau de desgaste e preservação de uma moeda. Entre as principais categorias, destacam-se:

Flor de Cunho (FC): Moedas em perfeito estado de conservação, sem desgastes ou sinais de manuseio. Soberba (S): Moedas com cerca de 90% dos detalhes da cunhagem original preservados, apresentando algum brilho e pequenas imperfeições. Muito Bem Conservada (MBC): Moedas que mostram aproximadamente 70% dos detalhes da cunhagem original, com desgaste uniforme e algumas imperfeições. Bem Conservada (BC): Moedas que apresentam cerca de 50% dos detalhes da cunhagem original visíveis a olho nu. Regular (R): Moedas que têm no mínimo 25% dos detalhes da cunhagem original visíveis com o auxílio de uma lente.

A Moeda das Olimpíadas de 1 Real que vale até R$800

Entre as moedas de 1 Real mais valiosas está a moeda comemorativa das Olimpíadas de 2016, especificamente, a moeda do Mascote Tom. Esta moeda pode valer até R$800 devido à sua raridade. Mas é importante ressaltar que para atingir esse valor, a moeda deve estar em perfeito estado de conservação e ter um pequeno detalhe. Assista o vídeo e descubra qual:

Onde Vender Moedas Raras?

Para quem está em busca de vender suas moedas raras, existem várias opções. Porém, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda. Para isso, você pode enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões.

Algumas das melhores opções para vender suas moedas raras incluem:

Site da Sociedade Numismática Brasileira;

Lojas especializadas em numismática;

Leilões de moedas;

Comércio eletrônico, como eBay, Amazon e Mercado Livre;

Casas de compra de moedas;

Encontros presenciais;

Anúncios especializados em numismática.

Quem Compra Moedas Raras?

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem:

Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034;

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030;

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007.