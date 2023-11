MOEDAS de 1 Real das Olimpíadas com ESTE DETALHE chegam a valer mais de R$100MIL

As moedas raras têm um valor que vai além de sua aparência e valor facial. No caso das moedas de 1 real das Olimpíadas, algumas delas podem valer até mais de R$100 mil. Neste artigo, vamos explorar o fascinante mundo dessas moedas especiais, entender o conceito de moeda prova e descobrir como identificar e avaliar essas raridades. Além disso, iremos fornecer informações sobre como e onde vender suas moedas raras, caso você seja um sortudo proprietário dessas preciosidades numismáticas.

A Magia das Moedas Raras

As moedas de 1 real das Olimpíadas são conhecidas por seu valor excepcionalmente alto entre os colecionadores. Essas moedas especiais fazem parte de uma edição limitada e são produzidas com um processo especial chamado de moeda prova. Mas o que exatamente é uma moeda prova e o que a torna tão especial?

O que é uma Moeda Prova?

A moeda prova é uma versão especial de uma moeda, feita com um processo de cunhagem diferenciado para realçar os detalhes e garantir uma qualidade superior. Essas moedas são produzidas como uma forma de teste, para verificar a qualidade do design antes da produção em massa ou como parte de coleções especiais.

Uma moeda prova pode ser identificada pela presença da palavra “PROVA” ou pela letra “P” gravada em algum lugar na moeda. Essas inscrições são geralmente pequenas e podem estar localizadas no anverso ou no reverso da moeda.

As Moedas Prova Circulam?

As moedas prova não são destinadas à circulação comum. Se você encontrar uma moeda prova em circulação, é provável que ela tenha sido colocada lá por engano ou por um colecionador desavisado. Essas moedas são produzidas em quantidades limitadas e têm um valor numismático muito maior do que seu valor facial.

Existem diferentes tipos de moedas prova, cada uma com suas características distintas. Alguns exemplos incluem:



Moedas Prova de Cunho Regular: São as moedas prova mais comuns, produzidas com cunhos regulares e processos de cunhagem especiais para realçar os detalhes.

Moedas Prova de Cunho Especial: São produzidas com cunhos especiais, que são utilizados apenas para a sua cunhagem. Geralmente apresentam detalhes mais finos e uma aparência mais refinada.

Moedas Prova de Apresentação: São moedas produzidas especificamente para serem dadas como presentes a autoridades ou membros de conselhos.

Moedas Prova de Artista: São moedas prova únicas, cunhadas para testar um novo design. São muitas vezes cunhadas à mão e podem apresentar características únicas.

A Moeda Olímpica de 1 Real que pode Valer até R$30 Mil

Dentre as moedas de 1 real das Olimpíadas, existe uma em especial que pode valer até R$30 mil. Se você possui uma moeda dos jogos olímpicos que seja considerada uma moeda prova, cada uma delas pode atingir esse valor impressionante.

As 17 Moedas de 1 Real dos Jogos Olímpicos

As moedas de 1 real das Olimpíadas são uma coleção composta por 17 moedas diferentes, cada uma representando uma modalidade esportiva ou um elemento relacionado aos jogos. Abaixo, listamos todas as moedas dessa coleção:

Moeda da entrega da bandeira olímpica (2012) Atletismo (2014) Natação (2014) Paratriatlo (2014) Golfe (2014) Basquetebol (2015) Vela (2015) Paracanoagem (2015) Rúgbi (2015) Futebol (2015) Voleibol (2015) Atletismo paralímpico (2015) Judô (2015) Boxe (2016) Natação paralímpica (2016) Mascote Vinícius (2016) Mascote Tom (2016)

Essas moedas são verdadeiras obras de arte, com designs exclusivos e detalhes que as tornam únicas. Cada uma delas é uma pequena lembrança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos que foram realizados no Brasil em 2016.

Como e Onde Vender Moedas Raras?

Se você possui moedas raras, como as moedas de 1 real das Olimpíadas, e deseja vendê-las, existem várias opções disponíveis. Antes de tomar qualquer decisão, é importante fazer uma avaliação prévia do valor das suas moedas. Para isso, você pode entrar em contato com especialistas numismatas, como a Brasil Moedas Leilões, que podem fornecer uma avaliação profissional.

Após receber a avaliação, você pode explorar diversas alternativas para vender suas moedas raras. Alguns dos melhores locais para vender moedas incluem:

Site da Sociedade Numismática Brasileira Lojas especializadas em numismática Leilões de moedas Comércio eletrônico, como eBay, Amazon e Mercado Livre Casas de compra de moedas Encontros presenciais de colecionadores Anúncios especializados em numismática

Quem Compra Moedas Raras?

Existem diversos compradores interessados em adquirir moedas raras, como as moedas de 1 real das Olimpíadas. Alguns dos principais compradores incluem:

Casa do Colecionador: site ou entre em contato no número (41) 99927-7034 Caravelas Coleções: site ou entre em contato no número (19) 97129-2030 Mercado Negro de Antiguidades: site ou entre em contato no número (51) 99314-2007 Mundo Numismático: site ou entre em contato no número (51) 98225-0800 Numismática Vieira: WhatsApp 21 99964-1530 Prado Numismática: WhatsApp 42 991667700

Anunciar suas moedas em sites como eBay ou Mercado Livre também pode ser vantajoso, pois você pode encontrar compradores dispostos a pagar um pouco mais pelas suas moedas raras. Lembre-se de considerar os custos de frete e possíveis taxas administrativas do site antes de fechar qualquer negócio.

Busque avaliações profissionais

As moedas de 1 real das Olimpíadas são verdadeiras preciosidades numismáticas, com um valor que pode chegar a mais de R$100 mil. Se você possui essas moedas em sua coleção, vale a pena avaliar seu valor e considerar a possibilidade de vendê-las para colecionadores e entusiastas numismáticos. Lembre-se de buscar avaliações profissionais, explorar diferentes opções de venda e garantir que suas moedas sejam tratadas com o devido cuidado e valor que merecem.