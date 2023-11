Moedas de 1 REAL das Olimpíadas podem ser vendidas por até R$6.670 e você pode ter em mãos

A numismática, estudo e coleção de moedas, pode revelar mais do que apenas histórias interessantes. Algumas dessas moedas raras podem ser verdadeiros tesouros escondidos no troco do pão. Especialmente no caso das moedas de 1 real emitidas durante os Jogos Olímpicos, que podem valer muito mais do que seu valor nominal. As moedas das olimpíadas são sempre bastante procuradas e algumas delas podem valer uma pequena fortuna.

Origem das Moedas de 1 Real

A moeda de 1 real foi introduzida no Brasil em 1994, durante o Plano Real, um marco na economia brasileira. Desde então, a moeda passou por várias transformações, tanto em seu design quanto em sua composição.

Moedas das Olimpíadas de 1 Real

As moedas das Olimpíadas são uma coleção de 16 moedas comemorativas que foram criadas entre 2014 e 2016 para celebrar os Jogos Olímpicos Rio 2016. Todas estas moedas são de circulação comum e têm o valor de face de 1 real. Além desta coleção, há outra moeda associada às Olimpíadas 2016: a “moeda da entrega da bandeira”.

Valor Além do Nominal: A Moeda Rara

Algumas moedas de 1 real das olimpíadas possuem um valor adicional devido à sua raridade ou erros de cunhagem. Um dos erros que proporcionam maior valor são quando as moedas possuem reverso invertido, como também as que possuem anomalia do reverso rotacionado.

As 17 Moedas Raras das Olimpíadas que podem valer quase R$7MIL

Moeda das Olímpiadas do BOXE com reverso invertido: R$650 Moeda das Olímpiadas Mascote TOM com reverso invertido: R$800 Moeda das Olímpiadas da Natação paralímpica com reverso invertido: R$500 Moeda das Olímpiadas do Rugby com reverso invertido: R$650 Moeda das Olímpiadas da Vela com reverso invertido: R$400 Moeda das Olímpiadas do Vôlei com reverso invertido: R$900 Moeda das Olímpiadas do Atletismo Paralímpico com reverso horizontal à direita: R$280 Moeda das Olímpiadas do BOXE com reverso horizontal à direita: R$280 Moeda das Olímpiadas do Golfe com reverso horizontal à esquerda: R$280 Moeda das Olímpiadas do JUDÔ com reverso horizontal à direita: R$280 Moeda das Olímpiadas da Natação paralímpica com reverso horizontal à direita: R$250 Moeda das Olímpiadas do PARATRIATLO com reverso horizontal à direita: R$250 Moeda das Olímpiadas do Rugby com reverso horizontal à direita: R$250 Moeda das Olímpiadas do Rugby com reverso horizontal à esquerda: R$250 Moeda das Olímpiadas do TOM com reverso horizontal à esquerda: R$250 Moeda das Olímpiadas da VELA com reverso horizontal à direita: R$200 Moeda das Olímpiadas da VELA com reverso horizontal à esquerda: R$200

Estados de Conservação das Moedas

As moedas raras podem ser classificadas de acordo com seu estado de conservação. Existem diversas categorias que indicam o grau de desgaste e preservação de uma moeda. Entre as principais categorias, destacam-se:

Flor de Cunho (FC) : Moedas em perfeito estado de conservação, sem desgastes ou sinais de manuseio.

Soberba (S) : Moedas com cerca de 90% dos detalhes da cunhagem original preservados, apresentando algum brilho e pequenas imperfeições.

Muito Bem Conservada (MBC) : Moedas que mostram aproximadamente 70% dos detalhes da cunhagem original, com desgaste uniforme e algumas imperfeições.

Bem Conservada (BC) : Moedas que apresentam cerca de 50% dos detalhes da cunhagem original visíveis a olho nu.

Regular (R): Moedas que têm no mínimo 25% dos detalhes da cunhagem original visíveis com o auxílio de uma lente.

Onde Vender Moedas Raras?

Para quem está em busca de vender suas moedas raras, existem várias opções. Porém, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda. Para isso, você pode enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões.

Algumas das melhores opções para vender suas moedas raras incluem:

Site da Sociedade Numismática Brasileira;

Lojas especializadas em numismática;

Leilões de moedas;

Comércio eletrônico, como eBay, Amazon e Mercado Livre;

Casas de compra de moedas;

Encontros presenciais;

Anúncios especializados em numismática.

Quem Compra Moedas Raras?

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem:

Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034;

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030;

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007.