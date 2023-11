Moedas de 5 e 50 Centavos com a LETRA A tem valores Atualizados. Saiba Detalhes

As moedas raras são verdadeiros tesouros escondidos em nossas carteiras. Elas podem valer muito mais do que seu valor nominal, principalmente se forem peças únicas ou com erros de cunhagem. Neste contexto, as moedas de 5 e 50 centavos com letra A se destacam. Qual motivo de terem a “letra A”? Quanto Valem? Leia nosso texto e entenda. Você pode ter uma preciosidade em mãos sem saber. Muitas vezes, as moedas que temos guardadas em nossos cofrinhos podem ser mais valiosas do que imaginamos. No universo dos colecionadores, detalhes mínimos podem transformar uma simples moeda de 5 ou 50 centavos em um tesouro valioso. Este artigo desvendará um segredo sobre essas moedas raras que pode surpreender você.

A Origem das Moedas com Letra A

Produzidas na Holanda pela empresa Royal Dutch Mint em 2019, as moedas de 5 e 50 centavos que possuem a letra A são consideradas raras. Aproximadamente 30% das moedas de 5 centavos produzidas em 2019 (cerca 97 milhões de unidades) e 25% das moedas de 50 centavos (cerca de 47 milhões de unidades) foram fabricadas na Holanda.

Este erro de cunhagem, que acabou sendo ignorado pelo Banco Central até que as moedas já estivessem em circulação, torna essas peças extremamente raras e valiosas para colecionadores.

Identificando as Moedas Raras

Erro de Cunhagem

As moedas de 5 ou 50 centavos podem surpreender muitas pessoas ao descobrirem que possuem um detalhe valioso que as torna itens raros e valiosos para colecionadores.

O Valor Cultural das Moedas

Conhecer a história das moedas no Brasil nos permite compreender a evolução do material utilizado e a importância dessas peças para a preservação da nossa cultura e memória.



O Valor das Moedas Raras de 5 e 50 Centavos com a LETRA A

A moeda de 5 centavos com a letra A teve 47 milhões de exemplares produzidos. Já a moeda de 50 centavos, com 97 milhões de exemplares. Para saber os valores e mais detalhes, acesse o vídeo exclusivo do Noticias Concursos:

Além dos valores citados acima, a moeda de 50 centavos caso tenha erros de cunhagem podem valer até R$1350, confira abaixo:

Dicas Para Vender Moedas Raras

Na hora de vender suas moedas raras, existem algumas dicas que podem te ajudar a conseguir o melhor preço. Entre elas estão:

Pesquise sobre a história da moeda; Forneça garantias de autenticidade; Tire boas fotos; Faça uma pesquisa de preço.

Como e Onde Vender Moedas Raras?

Existem diversas formas para vender moedas raras. Além de lojas especializadas e leilões, grupos de facebook, marketplaces online(como mercado livre e shopee) e venda direta para colecionadores também são uma excelente plataforma para vender moedas raras.

Venda de Moedas pelo Facebook

No facebook é possível encontrar dezenas de grupos focados na compra e venda de moedas raras, conforme imagem abaixo:

Venda de Moedas pelo Mercado Livre e Shopee

Caso tenha interesse em vender suas moedas diretamente, uma ótima opção também é anuncia-las nessas plataforma de vendas. Muitas pessoas comercializam diariamente moedas pela shoppe e mercado livre.

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas peças. Segue abaixo lista de colecionadores que podem comprar suas moedas. Mas antes certifique que sua moeda é realmente rara, pois eles só comprarão moedas raras/raríssimas, geralmente moedas com ERROS:

Loja do Colecionador: whatsapp (11)997455889

Numismática Catellan: acesse o site ou pelo whatsapp (27)998592381

Alemão Numismática: acesse o site ou whatsapp (41) 984596442

TN Moedas: acesse o site ou whatsapp 61 992369263

Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007

Mundo Numismático: acesse o site ou telefone(também whatsapp) no número (51) 98225-0800

Numismática Eduarte: whatsapp 41 99901-8688

Prado Numismática: whatsapp 42 991667700