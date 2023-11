No mundo atual, onde as moedas digitais ganham espaço, é surpreendente perceber que muitas pessoas ainda se interessam pelas moedas físicas.

MOEDAS RARAS de R$ 1 podem valer muito dentro do mercado de colecionismo; saiba mais

O atrativo, nesse cenário, é impulsionado principalmente pelo potencial de lucro. Já que algumas moedas chegam a valores impressionantes, ultrapassando muitas vezes o seu valor impresso. Desse modo, o Brasil não fica de fora desse fenômeno, com moedas valiosas determinadas pela raridade e estado de conservação. Entenda como algumas moedas do plano real podem valer muito na internet!

A valiosa distinção das moedas: raridade e conservação

De modo geral, o valor das moedas vai além do seu valor nominal. Isso porque a raridade e o estado de conservação desempenham um papel crucial.

Desse modo, quanto mais difícil de encontrar e bem preservada, mais valiosa se torna a moeda. Esse critério explica as discrepâncias nos valores, especialmente nas moedas de 1 real, onde as comemorativas se destacam devido à sua menor tiragem.

Os três estados de conservação que determinam o valor

Em geral, as moedas de 1 real são avaliadas em três estados de conservação:

Muito Bem Conservada (MBC): apresenta pelo menos 70% dos detalhes da fabricação original, com no máximo 20% de desgaste.

Soberba: teve pouca circulação e mantém pelo menos 90% dos detalhes da fabricação original.

Flor de Cunho: apresenta todos os detalhes originais e nunca esteve em circulação, geralmente saindo diretamente do banco e manuseadas com luvas.



Você também pode gostar:

Moeda – Declaração Universal dos Direitos Humanos (Ano: 1998)

A moeda de 1 real em comemoração ao cinquentenário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, se estiver no estado “Flor de Cunho”, pode valer entre R$ 600 a R$ 1.100. Visto que com apenas 600 mil unidades em circulação, é a mais rara entre todas as moedas de 1 real lançadas pelo Banco Central.

Bandeira dos Jogos Olímpicos (Ano: 2012)

A moeda que celebra a passagem dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 para o Rio de Janeiro em 2016 é uma das mais cobiçadas. Desse modo, com uma tiragem de apenas 2 milhões de unidades, pode ser encontrada à venda por mais de R$ 350 em estado “Flor de Cunho”.

Moeda de 1 real de 1999

Apesar de não ser comemorativa, a moeda de 1 real de 1999 se destaca pela sua tiragem reduzida de apenas 3,84 milhões de unidades. Sendo assim, no mercado atual, essa moeda pode alcançar valores superiores a R$ 300, dependendo do estado de conservação.

Comemoração ao 40º Aniversário do Banco Central (Ano: 2005)

Com uma tiragem de 40 milhões de unidades, a moeda em comemoração ao 40º aniversário do Banco Central tornou-se interessante para colecionadores. Contudo, a tendência é que, com o lançamento de moedas comemorativas dos 50 anos do banco, as anteriores se valorizem ainda mais.

Centenário de Juscelino Kubitschek

Em homenagem aos 100 anos do ex-presidente Juscelino Kubitschek, uma moeda comemorativa de 1 real foi lançada com uma tiragem de 50 milhões de unidades. Assim sendo, segundo uma média atual, em estado “Flor de Cunho”, essa moeda é vendida por mais de R$ 20.

Um mercado inovador baseado em raridades

O fascínio por moedas de 1 real vai além do seu valor de face. Uma vez que com raridade e conservação como critérios, colecionadores encontram verdadeiros tesouros. Seja pela história que representam ou pelo potencial de valorização, essas moedas se tornam mais do que simples peças metálicas, transformando-se em símbolos de um mercado lucrativo.

Cuidado com fraudes online

De modo geral, você precisa ter cuidado com golpes dentro do mercado de colecionismo. Sendo assim, busque realizar transações em plataformas confiáveis e dê preferência para empresas que fazem intermédio de pagamentos. Desse modo, busque por empresas de marketplace como o Mercado Livre e o eBay, por exemplo. Negocie com cuidado e acompanhe o fluxo da transação financeira.