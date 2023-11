Se você tem o costume de guardar moedas antigas ou herdou essas preciosidades de um parente, é importante saber que você pode estar na posse de um pequeno tesouro.

MOEDAS RARAS do Brasil podem ser verdadeiros tesouros ocultos

Algumas moedas antigas, além de seu valor sentimental, podem render um bom dinheiro quando comercializadas entre colecionadores. Confira algumas das moedas mais raras do Brasil, segundo o site “Coleccionistas de Monedas”.

20 réis de 1909: um exemplo de moeda antiga de elevado valor atual

Apesar da alta circulação na época, a moeda de 20 réis de bronze cunhada em 1909 possui um alto valor de mercado. De acordo com especialistas, foram produzidas mais de um milhão dessas moedas, mas em bom estado de conservação, elas podem valer entre R$ 600 e R$ 650.

Surpreendentemente, em sites de vendas on-line, essa moeda pode ultrapassar a marca dos dois mil reais. Certamente, isso mostra como o mercado de colecionadores valoriza moedas raras em excelente estado.

Identifique moedas valiosas

Encontrar moedas antigas ou raras pode ser desafiador, e não é por acaso que algumas pessoas mantêm coleções de moedas antigas, esperando que elas se valorizem ao longo do tempo. No entanto, é importante notar que nem todas as moedas antigas são valiosas.

Segundo especialista numismata e membro da Sociedade Numismática e Filatélica Cearense, a idade de uma moeda não é o único fator determinante de seu valor. Desse modo, para identificar se uma moeda é valiosa, é necessário observar algumas características, como o material, estado de conservação e raridade.



Você também pode gostar:

Material

Quanto mais precioso o material, maior será o valor da moeda. Moedas de ouro e prata são as mais valorizadas. Além das moedas de Dom Pedro II, algumas moedas de prata da época de Getúlio Vargas, especialmente as comemorativas, também são vendidas por bons valores. Moedas feitas de materiais menos nobres do que a prata geralmente não têm valores extraordinários.

Conservação

Para que uma moeda tenha um valor significativo, o metal precisa estar em bom estado de conservação. Alguns colecionadores, no entanto, valorizam moedas que apresentam leves graus de oxidação ou outras marcas, pois isso confere uma história e um senso de tempo à moeda.

Raridade

Outra característica que valoriza uma moeda é a raridade. Quanto mais rara a moeda, mais valiosa ela deve ser. Uma vez que existem até colecionadores que procuram moedas com defeitos de fabricação, como letras ausentes ou outros traços únicos. Em casos assim, é aconselhável que a pessoa procure um especialista para avaliar o valor da moeda.

Séries especiais

Uma opção interessante para os colecionadores é reunir séries especiais de moedas. Por exemplo, as moedas de R$ 1 comemorativas das Olimpíadas de 2016 que aconteceram no Rio de Janeiro são um conjunto de 16 moedas que podem ser vendidas na internet por cerca de R$ 200. Essas séries especiais têm um apelo único para colecionadores e podem se tornar valiosas com o tempo.

Onde vender suas moedas?

Se você está interessado em começar uma coleção ou deseja vender suas moedas raras, existem várias opções. Até a pandemia, a Sociedade Numismática e Filatélica Cearense realizava leilões mensais, o que era uma excelente oportunidade para comprar e vender moedas. Além disso, a internet é um mercado em crescimento para a venda de moedas raras, onde você pode encontrar compradores interessados em todo o mundo.

De forma geral, a Sociedade Numismática e Filatélica Cearense tem desempenhado um papel vital na preservação da história das moedas e cédulas do Brasil desde 1935. Assim sendo, no blog da sociedade, é possível encontrar informações e curiosidades fascinantes sobre o universo das moedas. É importante que mais pessoas, especialmente os mais jovens, se interessem por essa forma única de preservar a história monetária do Brasil.