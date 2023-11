Moedas antigas têm um encanto especial para colecionadores, e no Brasil, algumas delas são verdadeiros tesouros, tanto em termos de raridade quanto de valor financeiro. Uma vez que a busca por essas relíquias numismáticas desperta grande interesse, pois cada moeda carrega consigo uma história de grande valor em muitas vertentes.

RÉIS E REAIS: moedas raras e antigas podem ser muito valiosas

A mais rara e valiosa moeda do Brasil remonta a um momento crucial na história do país: a Independência, em 1822. Em suma, a primeira moeda cunhada após esse marco é um verdadeiro tesouro.

Imagine pagar 499.375 dólares, aproximadamente 2,12 milhões de reais, por um exemplar dessa preciosidade! Esse valor estratosférico foi estabelecido em um leilão em janeiro de 2014, surpreendendo os colecionadores.

Feita de ouro e com valor facial de 6.400 réis, a Peça da Coroação tem apenas 16 unidades restantes das 64 originalmente cunhadas. Assim sendo, a designação “Peça da Coroação” é uma homenagem à coroação do imperador D. Pedro I. Curiosamente, ele não aprovou o busto desenhado na moeda, interrompendo imediatamente a sua produção, resultando na extrema raridade desses exemplares.

Moedas de 960 réis: uma história de raridade e singularidade

Resumindo, as moedas de 960 réis tiveram início com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, em 1807, e sua produção continuou mesmo após a Independência. Desse modo, estima-se que mais de 22 milhões dessas moedas foram emitidas entre 1810 e 1827, o que não é uma quantidade desprezível.

No entanto, o que torna estas moedas raras é o fato de terem sido cunhadas sobre moedas de outros países, como os reales espanhóis. Isso porque algumas foram feitas sobre moedas já raras em si mesmas, como o caso da moeda feita sobre a Coroa de William III, de 1696, que é um exemplar único.



Por isso, o valor dessas moedas é significativo, como exemplificado por uma peça de 1823 cunhada sobre dólar, vendida por 23.500 dólares (aproximadamente 100.100 reais) em 2013. Contudo, a mais cara foi uma de 1810, com reverso invertido, vendida por 37.375 dólares, equivalente a 159.202,55 reais.

Dobrão de 20 mil réis

Cunhado entre 1724 e 1727 na Casa da Moeda de Vila Rica, em Minas Gerais, o dobrão de 20 mil réis não alcança o mesmo patamar de valor de mercado que a Peça da Coroação, mas tem seu próprio atrativo.

Uma vez que com um valor aproximado de 30 mil reais por peça, essa moeda tem um diferencial além de sua beleza e raridade: pesa 53,8 gramas, tornando-se uma das moedas de ouro mais pesadas da história. É estimado que nenhum outro dinheiro no mundo contenha tanto metal valioso.

Raridades do plano real

Embora a história das moedas antigas seja fascinante, não é necessário retroceder muito no tempo para encontrar moedas raras e valiosas. Já que algumas delas podem estar nas nossas próprias casas, muitas vezes sem sabermos.

Sendo assim, é surpreendente pensar que moedas contemporâneas podem valer centenas de vezes o seu valor facial, mesmo estando relativamente disponíveis no mercado.

Moedas raras de 1 real

Entre as moedas de um real consideradas raras, destaca-se a da Declaração Universal dos Direitos do Homem, cunhada em 1998 para comemorar os 50 anos da Declaração. Já que sua tiragem relativamente pequena, de apenas 600 mil unidades, contribui para seu alto valor no mercado atualmente, podendo ser encontrada por até 200 reais.

Um mercado atrativo e lucrativo

Certamente, as moedas raras e valiosas do Brasil, sejam antigas ou contemporâneas, oferecem uma visão fascinante da história econômica e cultural do país. Já que cada uma dessas relíquias numismáticas carrega consigo não apenas valor financeiro, mas também uma história única, despertando o interesse de colecionadores e entusiastas da numismática em todo o mundo. Sendo assim, busque plataformas confiáveis para vender sua moeda rara dentro do mercado de colecionismo.