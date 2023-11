Momento irreal em San Antonio: Popovich pede aos fãs que parem de vaiar Kawhi Leonard

Salgo extremamente incomum aconteceu durante o segundo quarto do jogo de quarta-feira à noite entre o Clippers de Los Angeles e a incentivo de São Antônio. Kawhi Leonardo único Esporas herói, estava sendo vaiado mais uma vez por dentro Santo Antôniode Centro Bancário Frost – e seu ex-técnico disse aos torcedores para se calarem.

Num momento extraordinário, Gregg Popovich – que dispensa apresentações como Spurs e NBA lenda – pegou um microfone e pediu aos fãs que deixassem os jogadores jogar, advertindo a multidão que zombava por “não ter classe”.

“Não é quem somos”

Faltando 3:06 para o final do segundo quarto, Leonardo sofreu falta e foi até a linha para fazer dois lances livres. O Tosquiadeiras‘a superestrela estóica está acostumada a vaias e atmosferas hostis – mas até ele deve ter ficado surpreso quando Popovich caminhou até a mesa do locutor após sua primeira tentativa de lance livre.

“Podemos parar com todas as vaias e deixar esses caras jogarem?” — perguntou Popovich. “Não tem classe e não é quem somos. Pare com as vaias.”

Sob Popovich, o Esporas há muito cultivam uma cultura de “fazer as coisas da maneira certa” na forma como desenvolvem jogadores – bem como na forma como esses jogadores são tratados, mesmo quando saem Santo Antônio. Mas os tempos mudaram e as vaias contra Leonard continuaram depois que Popovich devolveu o microfone.

Os fãs dos Spurs têm uma memória longa

Para ser justo Popovichele ouviu o Esporas fiel amor Leonardoé cada toque toda vez que ele Tosquiadeiras – ou, por um ano fatídico, seu Raptors de Toronto – já joguei em Centro Bancário Frost nos últimos cinco anos. Mas Santo Antônio os torcedores provaram mais uma vez que não estão prontos para perdoar e esquecer um jogador que deveria liderar a transição para o pós-Tim Duncan era.

Leonard surpreendeu o NBA quando ele solicitou uma troca em 2018, e os Spurs negociaram com ele Toronto em um comércio de grande sucesso naquele verão. O Homem do Conselhoúnica temporada em Canadá o vi liderar o raptores ao seu primeiro campeonato da NBA, e ele decidiu assinar com sua cidade natal Tosquiadeiras em 2019 como agente livre – onde, quando saudável, continuou a jogar em um Totalmente NBA nível.

Mas claramente não há amor entre os torcedores do Spurs e Leonard – cuja média de 24,8 pontos por jogo contra o San Antonio é a mais alta que ele já registrou contra qualquer adversário.