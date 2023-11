Monday Mailbag: PFL adquire o Bellator e o que tudo isso significa no futuro

No último fim de semana, o UFC Vegas 82 teve pouco alarde, e o Bellator realizou o evento final de seu regime anterior, já que na segunda-feira a PFL anunciou a aquisição do Bellator. Então vamos falar sobre a aquisição, o que vem a seguir e qual foi o melhor momento do Bellator.

PFL finalmente adquire o Bellator

Nova potência global do MMA@PFLMMA adquire @Bellator Nossa lista de lutadores é igual ao UFC – ambos com 30% dos 25 melhores lutadores do mundo PFL lança Bellator reimaginado – Bellator International Champions Series Megaevento para fãs em 2024 – PFL Champs x Bellator Champs pic.twitter.com/Ma4YUl4AUi -Donn Davis (@DonnDavisPFL) 20 de novembro de 2023

Tecnicamente, isso não é uma pergunta, mas como é a maior notícia da semana, resolvi deixá-la aqui. Finalmente, o segredo aberto há mais tempo no MMA acabou e a PFL adquiriu o Bellator. E nas palavras de Slim Charles, o jogo ficou ainda mais acirrado.

Olha, todo mundo sabia que isso estava por vir, mas o simples fato de ter demorado tanto começou a levantar questões sobre o que estava acontecendo. Havia muitos rumores de que o acordo estava fracassando e que o Bellator simplesmente desistiria, o que teria levado à maior explosão de agência gratuita da história. Agora, tudo isso foi deixado de lado e, em vez disso, podemos nos concentrar no que isso significa no futuro.

E o que isto quer dizer? Bem, parte disso permanece obscuro. A insistência da PFL em administrar um Bellator “reimaginado” é bastante aberta a interpretações. Pelo menos pelo anúncio parece que o Bellator terá foco em mercados fora dos EUA e ambas as promoções compartilharão lutadores. E se é isso que acaba acontecendo, bem, isso é muito idiota.

A única razão para adquirir o Bellator são os lutadores e talvez algumas das pessoas/recursos. É isso. O Bellator não é uma marca particularmente forte globalmente e acabou de perder seu contrato de transmissão, então, na verdade, esse fim do Bellator não traz nada para a mesa. O que o Bellator tem que nenhuma outra promoção tem é uma lista profunda de talentos. O que o PFL precisa desesperadamente é de mais talento. Bifurcar seus lutadores sem motivo aparente é extremamente curioso. Lembra quando o UFC disse que faria isso com o Pride? E então tentou com o Strikeforce? Isso falhou porque você compra o Bellator para tirar as peças, não para continuar fazendo a promoção.

Agora, existe também a possibilidade de que tudo isso seja intencionalmente temporário e, pessoalmente, espero que seja esse o caso. PFL compra Bellator, 2024 é um truque “PFL vs. Bellator”, e então as duas promoções são todas fundidas no banner PFL. Esse é um ano promocional sólido lá. Talvez depois disso você tente configurar as coisas para que o “PFL tradicional” e o “Bellator” sejam duas metades de um produto completo onde você pode realizar um evento do tipo Super Bowl todos os anos, mas se for o caso, basta chamá-los de PFL East e PFL. Oeste ou algo parecido. Não mantenha o Bellator vivo só por fazer. E, novamente, ainda não tenho certeza se isso funciona. Acho que estamos prestes a descobrir.

Visão geral, estou reservando o julgamento sobre tudo isso. Há muito tempo sinto que o PFL tinha a melhor chance de se tornar uma espécie de contra-ataque ao UFC (embora nunca seja um rival de verdade) porque eles estavam jogando um jogo diferente. O Bellator era apenas o UFC light, o que nunca iria funcionar. O PFL pelo menos traz coisas diferentes para a mesa e passar do pior elenco do MMA para o segundo melhor é legitimamente interessante. Mas para onde eles irão a partir daqui é o que determinará a viabilidade do PFL no longo prazo. Os próximos anos devem ser interessantes, pelo menos.

PS PFL tem que parar de lançar gráficos. Eles são tão ruins com eles. Dizer que você tem um elenco que rivaliza com o do UFC não é verdade. E se você e o UFC têm juntos 60% dos melhores lutadores do mundo, onde estão os (Mike) Heck os outros 40%? A promoção comparativa só funciona quando é legítima e não quando você está inventando coisas. Então você parece absurdo e mais fraco do que é. Por favor, estou te implorando, pare.

PPS Talvez agora a PFL possa cobrar US$ 50 por PPVs e as pessoas realmente os comprem.

Bellator 301

– Supondo que ele possa se tornar um agente livre em um futuro próximo… Amasov acabou de perder sua passagem para o UFC?

– Você acha que muitos caras do Bellator que estão vindo para o PFL/UFC estão pensando em um sério corte salarial? Tenho que imaginar que os Storley’s e Stots daquela organização vão levar isso na cara -SST (@ YGTERRY4000) 19 de novembro de 2023

Em notícia relacionada, o Bellator 301 aconteceu na sexta-feira e na luta principal, Yaroslav Amosov sofreu uma grande reviravolta, sendo nocauteado por Jason Jackson em sua primeira derrota na carreira. Na co-luta principal, Patchy Mix atropelou Sergio Pettis para unificar o título peso galo do Bellator e se firmar como um dos três melhores lutadores de 135 libras do planeta. Em um mundo onde o PFL não compra o Bellator, esses lutadores de repente entram no free agency no ano que vem e podem começar a negociar por muito dinheiro. Agora, esse não é o caso.

Supondo que a PFL simplesmente retenha os direitos de todos os lutadores do Bellator, todos ganharão aproximadamente a mesma quantia de dinheiro que ganham atualmente. A principal ressalva é que se alguns desses lutadores do Bellator forem autorizados a participar das temporadas de 2024 do PFL, então haverá um prêmio de US$ 1 milhão pelo qual eles também lutarão. Isso pode ser uma tarefa difícil para alguns dos campeões do Bellator, que provavelmente não estarão envolvidos no torneio, mas também não receberão US$ 1 milhão. Então, honestamente, paradoxalmente, pode ser melhor ser Logan Storley ou Amosov agora do que Jason Jackson. Velho mundo engraçado, não é?

Invicto

Explique como Khabib ter 29-0 é um milagre neste esporte maluco para os odiadores. -JizyaCollector (@JizyaColllector) 19 de novembro de 2023

Falando em Amosov, a derrota para Jackson foi a primeira de sua carreira profissional. Antes de sexta-feira, Amosov estava com 27-0, batendo na porta da incrível sequência de 29-0 de Khabib Nurmagomedov. Após a perda, percebi como o que Khabib fez foi verdadeiramente único na vida, e todo um bando de gênios do cérebro entrou em minhas menções com uma série de respostas que embotariam a pintura das paredes. Então deixe-me explicar.

Fazer 29 a 0 no MMA é irreal. Simplesmente não acontece. Isso não pode acontecer. É impossível. O esporte é muito caótico, as margens são muito pequenas e mesmo que você seja perfeito, os deuses do MMA favorecem a anarquia. Você pode pegar um resfriado, torcer o tornozelo, ser pego ou simplesmente ser ferrado pelos juízes ou pela má arbitragem. Qualquer uma dessas coisas pode e irá acontecer neste esporte, porque essa é a natureza dele. E, no entanto, nada disso aconteceu com Khabib.

“Ah, mas ele lutou contra latas!”

Não. Ele não fez isso. Entramos nisso em detalhes no episódio de Khabib de DROGA! (dê uma olhada), mas os relatos sobre fábricas de conservas são muito exagerados. Ele lutou contra pessoas adequadas ao seu estágio de desenvolvimento até 2011, quando lutou sete vezes e o fez explicitamente para ser notado pelo UFC. Mesmo assim, há três lutadores em seu currículo que você pode rotular como latas. E é assim que acontece com todos. Todo mundo tem alguns, porque às vezes você só precisa fazer repetições.

Além disso, não importa! Se o currículo dele fosse exclusivamente de latas, ainda é irrealista vencer 29 lutas seguidas contra latas. Em algum momento, os deuses não irão favorecê-lo e você escorregará em uma casca de banana, como veremos em breve.

“Ah, mas ele perdeu para Gleison Tibau!”

Não. Ele não fez isso. Na verdade, ele varreu todos os três rounds. Vá assistir novamente a luta (sem comentários). Se você quer marcar a luta para o Tibau, é um placar razoável. Mas também é razoável marcar para Khabib (eu fiz, após muitas repetições). Tibau também não faz muita coisa, mas o comentarista está simplesmente apaixonado por sua defesa de quedas. A defesa não marca pontos.

“Jon Jones é 29-0!

Na verdade, ele não é. Jones tem 27-1, com 1 No-Contest. Confira. E embora eu entenda o sentimento, Jones na verdade está exatamente meu ponto. Jon Jones é um dos melhores lutadores da história. Ele atropelou quase todos que enfrentou. E ainda assim, seu currículo tem manchas, por mais explicáveis ​​que sejam, porque É ISSO QUE ACONTECE NESTE ESPORTE BOBO! Às vezes você explode um cara, mas é desqualificado porque esse esporte é idiota. Às vezes você falha em um teste de drogas depois de demolir Daniel Cormier e a vitória é anulada. Essas coisas acontecem. A menos que você seja Khabib.

Boas lembranças

Se este é o fim do Bellator como o conhecemos, qual é o seu momento favorito do Bellator e por que é Eric Prindle x Thiago Santos 2? -Jay Pettry (@jaypettry) 19 de novembro de 2023

Então só os verdadeiros sabem de Eric Prindle, Thiago Santos (esse não) e da maior dupla de golpes baixos da história. Na primeira partida, Santos acertando um chute de machado nas miudezas é objetivamente hilário. Mas nosso rei Prindle sabia o que aconteceria na revanche. Ele sabia que tinha a oportunidade de fazer a coisa mais engraçada de todas e entregou, desferindo um golpe completo para os inferiores em vingança. Claro, ele foi desqualificado, mas qual é a perda para a imortalidade, eu pergunto?

Fora isso, o show de seleção do Grande Prêmio dos Penas foi provavelmente a coisa mais legal que o Bellator já fez. Se eles tivessem feito mais coisas assim, talvez ainda existissem hoje.

Obrigado pela leitura e obrigado a todos que enviaram Tweets! Você tem alguma dúvida sobre coisas pelo menos um pouco relacionadas aos esportes de combate? Então você está com sorte, pois pode enviar seus Tweets para mim, @JedKMeshew, e vou responder os meus favoritos! Não importa se são atuais ou insanos, desde que sejam bons. Obrigado novamente e até a próxima semana.