Morte do ex-astro infantil Evan Ellingson investigada como possível overdose

Fontes policiais disseram ao TMZ … apetrechos para drogas foram encontrados na casa do condado de San Bernardino, onde Evan estava encontrado morto é domingo. No momento, a polícia continua investigando e fomos informados de que o caso está sendo visto como uma possível overdose.

Fontes próximas ao caso nos dizem que os resultados pendentes do relatório toxicológico de Ellingson determinarão como a investigação prosseguirá – se for descoberto que as drogas foram a causa, as autoridades poderão investigar de onde elas vieram e se há alguma culpabilidade criminal.