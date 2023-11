Motins no Maracanã forçam adiamento do pontapé inicial Brasil-Argentina: Messi tira seu time de campo

Tele Copa do Mundo partida das eliminatórias entre Brasil e Argentina corria o risco de não acontecer no dia Terça-feira noite, quando a seleção argentina voltou aos vestiários no início do distúrbio.

Apenas um minuto depois de os hinos nacionais soarem no lendário Estádio do Maracanã em Rio de Janeirouma parcela da população se viu em meio a um grupo policial que reprimia alguns manifestantes, vestindo camisas da albiceleste e verdeamarelhas.

Imediatamente, jogadores e comissão técnica de ambas as equipes escolheram os lados. Enquanto o Argentino jogadores se aproximaram das arquibancadas, pedindo aos torcedores que mantivessem a calma, o amarelo verde os jogadores optaram por ficar longe do problema.

Lionel Messi reuniu os membros do albiceleste sair de campo, e todos seguiram o capitão até o vestiário enquanto Fernando Dinizo treinador do amarelo verdedecidiu manter todos os seus jogadores em campo.

Longe de se acalmar, o problema nas arquibancadas agravou-se e se espalhou para um setor mais amplo.

A aplicação da lei, numa operação de segurança aparentemente caótica e mal sucedida, manteve-se firme, recorrendo a violência e repressãoafetando ambos Brasileiro e Argentino fãs.

Draw Martínez confronta a polícia

O Sul Americano confronto entre os Brasil e Argentina seleções foi, de longe, o jogo mais aguardado do futebol mundial, porém, agora além do que Lionel Messi ou qualquer jogador do ‘Canarinha’ faz em campo, o tema das conversas será o que aconteceu nas arquibancadas, após o confronto entre Torcedores argentinos e a Rio de Janeiro police.

Em resposta a estes acontecimentos, o jogadores campeões mundiais correram para as arquibancadas para ajudar seus compatriotas e evitar que a violência se espalhasse.

O mais envolvido de todos foi Emiliano ‘Dibu’ Martínezo polêmico goleiro do Vila Aston na Premier League inglesa.

O Luva Dourada vencedor da última Copa do Mundo no Catar em 2022 foi capturado em vários vídeos nas redes sociais tentando entrar no Maracanã se levanta e tira o cassetete de um dos policiais que reprimia a torcida albiceleste.

Ele não teve sucesso e foi rapidamente separado do confronto que poderia ter levado a uma verdadeira tragédia.

Em seguida, liderado por da Argentina capitão Lionel Messia equipe, sob a gestão de Lionel Scalonisaíram coletivamente do campo em direção aos vestiários.

Presumiu-se que isso sinalizaria o fim do jogo, para ser suspenso.

Porém, para surpresa de todos, os campeões mundiais voltaram ao gramado sagrado para iniciar o jogo com um Atraso de 27 minutos.

Qual é a posição do Brasil e da Argentina nas eliminatórias da CONMEBOL?

Brasil entrou na partida em crise de resultados, ficando em quinto lugar no Eliminatórias da CONMEBOL para o Copa do Mundo de 2026 com 7 pontos.

Enquanto isso, Argentina foi o líder da competição com 12 pontos antes da bola rolar para o Estádio do Maracanã.