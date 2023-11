Motoristas MULTADOS ficam INDIGNADOS com a infração

Condutores são surpreendidos por multas devido a ações das quais não têm consciência. Assim, alguns cidadãos enfrentam consequências financeiras desnecessárias devido à infração que poderia ser evitada ao conhecer mais a fundo a lei de trânsito.

É importante destacar que essa infração comum geralmente resulta de simples distrações. No entanto, isso não impede que autoridades façam cumprir a lei de trânsito, aplicando as penalidades. Portanto, é crucial conhecer e evitar essas armadilhas.

Infração e multas por falta de atenção e conhecimento da lei de trânsito

Lidar com o tráfego diário pode ser estressante, levando as pessoas a cometerem infrações sem perceberem devido à falta de atenção. Muitos condutores são multados por atos simples que poderiam ser evitados, poupando seus recursos financeiros. Essas infrações triviais de trânsito podem resultar em multas e pontos na carteira de motorista.

Infrações que poucos conhecem

Abaixo, apresentamos uma lista de infrações de trânsito comuns que podem levar a multas:

Buzinar para cumprimentar pessoas – O uso da buzina do carro deve se limitar a situações de advertência e alerta em caso de perigo, de acordo com a lei de trânsito. Utilizá-la de forma inadequada pode resultar em multa;

Permanecer na faixa da esquerda sem ceder passagem – A legislação de trânsito determina que o motorista na faixa da esquerda deve ceder passagem aos veículos que estão em maior velocidade, mesmo que estejam dentro do limite permitido na via. Não obedecer a essa regra resulta em multa;

Não utilizar os limpadores de para-brisa – Em condições climáticas adversas, como chuva forte, neblina ou garoa, o uso dos limpadores de para-brisa é obrigatório para melhorar a visibilidade. Não utilizá-los pode levar a multa e retenção do veículo até a regularização;

Molhar os pedestres – Molhar deliberadamente os pedestres ao passar por poças d’água é uma infração de trânsito que resulta em quatro pontos na carteira de motorista e multa;

Ficar sem combustível – Ficar parado na estrada por falta de combustível é uma infração de trânsito que causa transtornos e penalidades. Para evitar multas, é fundamental planejar o abastecimento com antecedência e verificar se há combustível suficiente para a viagem.

Para evitar prejuízos com multas e pontos na carteira de motorista, é essencial que todos os motoristas tenham consciência dessas infrações e ajam de acordo com a legalidade, respeitando as regras de trânsito e mantendo-se atentos às condições da via e do veículo.



Você também pode gostar:

Surpresa para motoqueiros

As normas de tráfego para ciclomotores, bicicletas elétricas e dispositivos de mobilidade autopropelidos foram recentemente atualizadas no Brasil. As alterações, em vigor desde 3 de julho, têm como propósito aumentar a segurança nas vias e estabelecer critérios mais detalhados para a operação desses veículos.

A partir deste momento, uma das exigências legais é que os donos de ciclomotores e motocicletas elétricas procedam com o registro e licenciamento de seus veículos. Esta regra abrange veículos de duas ou três rodas, seja com motores a gasolina ou elétricos, desde que tenham até 50 cm³ de cilindrada e potência máxima de 4 kW. Em resumo, para utilizar esses veículos nas vias públicas, é necessário que estejam devidamente emplacados.

Além disso, para operar ciclomotores, é essencial possuir a habilitação apropriada. Nesse contexto, os condutores devem portar a CNH categoria A ou a Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC). A ACC é uma habilitação específica para ciclomotores e não requer a realização de exames teóricos ou práticos.

Os requisitos para adquirir a ACC podem variar de acordo com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de cada Estado. Geralmente, é necessário ser maior de 18 anos, possuir a capacidade de leitura e escrita, e apresentar documentos de identificação e CPF válidos.

Outras obrigações incluem o uso obrigatório de luz baixa, mesmo durante o dia, ao conduzir ciclomotores e motocicletas elétricas. Ademais, tem também o uso de capacete com viseira ou óculos de proteção como dispositivos de segurança.