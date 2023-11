Motoristas NÃO ACREDITAM, mas COMBUSTÍVEL está dando MULTA; entenda

Evitar ficar sem combustível no meio do caminho é um problema temido por todos, mesmo que o seguro do carro ofereça assistência com reboque para resolver a situação. No entanto, o simples ato de dirigir com pouca gasolina, etanol ou outro tipo, após o tanque atingir a reserva, pode acarretar diversos problemas.

Abaixo, mostraremos todos os aspectos relacionados aos baixos níveis de combustível em seu veículo. Desde os riscos associados à falta de gasolina até dicas para calcular o consumo, você encontrará informações valiosas para se tornar um motorista mais informado e consciente.

Por que é importante monitorar o combustível?

Compreender a importância de monitorar o medidor de combustível do seu veículo é essencial. Ficar sem gasolina não é apenas inconveniente, mas também pode resultar em danos ao motor, acarretando despesas inesperadas.

Ademais, os riscos associados a essa situação abrangem desde problemas mecânicos até ameaças à segurança pessoal. Então, veja a seguir algumas consequências:

Danos ao motor – Quando o tanque de combustível está vazio, o motor pode ser forçado a operar com excesso de ar, levando a danos. O sistema de combustível é projetado para funcionar com uma quantidade adequada de combustível para resfriar e lubrificar suas partes internas. A falta de combustível pode resultar em superaquecimento e desgaste prematuro das peças do motor;

Perda de controle – Ficar sem combustível em uma estrada movimentada pode ser perigoso. Se o motor parar repentinamente, você pode perder o controle do veículo, especialmente em alta velocidade, aumentando o risco de acidentes;

Bloqueio do tráfego – Um veículo sem combustível em uma via congestionada pode obstruir o tráfego, causando transtornos para outros motoristas e podendo resultar em multas por obstrução;

Exposição a condições extremas – Ficar sem combustível em áreas remotas ou em condições climáticas adversas pode ser especialmente perigoso. Você pode ficar preso em um ambiente hostil, colocando sua segurança em risco;

Prejuízos financeiros – Além dos custos de reboque e potenciais reparos no motor, ficar sem combustível pode resultar em multas de trânsito, já que em algumas jurisdições, dirigir com o tanque vazio é passível de penalidade;

Portanto, é claro que ficar sem combustível não deve ser subestimado. Monitorar cuidadosamente o nível e adotar medidas preventivas para evitar a escassez é essencial para garantir uma condução segura e livre de problemas.

Qual é a distância que um carro pode percorrer com o tanque na reserva?

Este conhecimento pode ser valioso para o planejamento antecipado de suas viagens. A quantidade ideal de combustível em reserva varia conforme o modelo do carro, mas a média recomendada está entre 5 e 8 litros. Em geral, carros 1.0 têm essa média em 5 litros.

Vale ressaltar que esse não se trata de um tanque extra, mas sim da quantidade ideal para o carro operar com segurança sem acender o alerta de pouco combustível. Portanto, quando o alerta acende, é realmente hora de abastecer.

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o tanque reserva deve ser utilizado apenas em casos de emergência. Utilizá-lo de forma recorrente traz o risco de pane seca, uma infração de trânsito sujeita a multa de R$ 130,16, diminuição de 4 pontos na carteira e guinchamento do veículo, dependendo do local.

Como fazer cálculos eficientes

Calcular a autonomia restante do seu veículo com base no nível atual de combustível e no consumo é uma habilidade fundamental para evitar ficar sem gasolina. Essa estimativa pode proporcionar maior tranquilidade durante suas viagens e ajudar no planejamento antecipado. Aqui estão as etapas do cálculo:

Verifique o medidor de combustível – Observe o medidor de combustível no painel do seu veículo. Ele geralmente exibe uma escala que vai de “E” (vazio) a “F” (cheio) ou algo similar. O ponteiro ou o indicador digital indicará o nível atual de combustível;

Conheça a capacidade do tanque – Descubra a capacidade do tanque de combustível do seu veículo. Isso é geralmente indicado no manual do proprietário ou pode ser encontrado online. A capacidade do tanque é crucial para calcular a autonomia e evitar andar com pouco combustível;

Calcule o consumo médio – Para calcular a autonomia restante, é necessário ter uma ideia do consumo médio do seu veículo. Isso pode variar com o modelo, o estilo de condução e as condições da estrada. Consulte o manual do proprietário ou use dados de consumo médio disponíveis online para uma estimativa precisa.

É possível também usar a fórmula básica que compreende:

Autonomia Restante = (Capacidade do Tanque – Nível Atual de Combustível) x Consumo Médio.

Exemplo prático: suponha que o tanque do seu veículo tenha uma capacidade de 60 litros, o medidor de combustível marque 15 litros e o consumo médio seja de 10 km por litro.

Autonomia Restante = (60 litros – 15 litros) x 10 km/l = 450 km

Aqui, a autonomia restante do seu veículo é de 450 km, indicando que você pode dirigir aproximadamente essa distância antes de esgotar o combustível, mantendo um consumo médio constante.

Danos causados pela falta de combustível

Andar com o tanque na reserva não traz apenas o risco de pane seca e multas, mas também pode prejudicar a bomba de combustível. Como a bomba está localizada dentro do tanque, o líquido presente serve para resfriá-la. Se o tanque ficar vazio, a bomba pode superaquecer, resultando em danos.

Além disso, ter o tanque quase vazio significa que a pequena quantidade de líquido pode concentrar impurezas. Esses resíduos podem ser aspirados pelo sistema de combustível, prejudicando componentes posteriores, como entupir o filtro ou obstruir a bomba, por exemplo.

Se a bomba precisar ser substituída, é aconselhável recorrer a uma empresa especializada, muitas vezes parceira do seguro do automóvel. Essa opção é preferível, já que as seguradoras geralmente têm convênio apenas com oficinas que atendem a padrões de qualidade pré-estabelecidos.

Caso as impurezas ultrapassem o filtro, bomba e outros sistemas intermediários, podem chegar aos bicos injetores e câmaras de combustão. Nesses casos, é necessário abrir o bloco do motor para realizar uma limpeza mais profunda e complicada, implicando em custos significativamente mais altos do que a simples troca de um filtro.

Para evitar ficar sem combustível, é recomendável considerar que o limite seguro é cerca de 1/4 do total do tanque. Ao atingir esse nível, é aconselhável abastecer, evitando assim todos esses problemas. E para lidar com imprevistos, o seguro do veículo é essencial. Manter o tanque sempre acima do mínimo é uma prática que pode evitar muitos transtornos.