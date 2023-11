MrBeast assina contrato de US$ 10 milhões com Buccaneers para se tornar um verdadeiro jogador da NFL

Sestrela do YouTube MrBestacujo nome verdadeiro é Jimmy Donaldsonassinou um contrato de dois dias no valor de US$ 10 milhões com o Bucaneiros de Tampa Bay para se tornar um verdadeiro NFL player para seu último vídeo lançado no sábado.

MrBeast, 25, se tornou viral no mês passado quando saiu correndo do túnel com o quarterback dos Buccaneers Baker Mayfield e o resto dos jogadores do Tampa Bay para o jogo contra o Falcões de Atlanta.

Os fãs agora estão vendo como aquele momento se desenrolou. MrBeast assinou o contrato de US$ 10 milhões, mas não recebeu nenhum dinheiro porque seria anulado se ele fosse cortado em 48 horas, e foi exatamente o que aconteceu.

Apesar de não ser pago, MrBeast ainda vivia a vida de um NFL jogador por dois dias, incluindo treinamento com estrelas dos Buccaneers, levantamento de peso e uma simulação de entrevista coletiva.

MrBeast liga para Tom Brady

A premissa do vídeo era passar de um trabalho de US$ 1 até um show de US$ 10 milhões, tocando para os Buccaneers.

Como se tornar-se um jogador da NFL por um fim de semana não fosse suficiente, MrBeast fez questão de ligar para o ex-quarterback dos Buccaneers Tom Bradyque atendeu o FaceTime na hora.

Brady, 46, cumprimentou alguns de seus ex-companheiros de equipe e amigos de MrBeast. O sete vezes Super Bowl campeão apareceu em alguns vídeos da estrela do YouTube.