MRV Engenharia CONTRATA por todo o Brasil; Veja as vagas!

Supervisor (a) Imobiliário – São Luís – MA – Representação Comercial;

Corretor Imobiliário – Caxias do Sul – RS – Corretagem;

Corretor (a) de Imóveis – Alto Padrão – Salvador – BA – Corretagem: Atuar com atendimento ao cliente, apresentação dos imóveis pessoalmente e por telefone, participação em eventos, entre demais atividades;

Consultor (a) de Vendas Autônomo – Salvador – BA – Venda Externa;

Consultor de Vendas – Canoas – RS – Venda Externa;

Consultor Imobiliário – Cabedelo – PB – Venda Externa;

Corretor (a) de Imóveis – Araraquara e Ribeirão Preto – SP – Corretagem;

Corretor Imobiliário – Aparecida de Goiânia – GO – Corretagem;

Consultor Imobiliário – Paulista – PE – Venda Externa;

Gerente Comercial – Caruaru – PE – Venda Externa: Apoiar em reuniões periódicas de equipe. Apoiar no desenvolvimento de mídias. Apoiar na negociação de vendas com clientes. Participação da análise de produtividade da equipe de vendas. Participação de treinamentos para aperfeiçoamento da equipe de vendas. Coordenar e acompanhar o fluxo dos contratos;

Corretor (a) de Imóveis de Alto Padrão – Fortaleza – CE – Corretagem;

Coordenador (a) de Vendas de Imóveis de Alto Padrão -Fortaleza – CE – Corretagem;

Gerente Comercial – Fortaleza – CE – Venda Externa;

Gerente Comercial – São Luís – MA – Venda Externa.

Mais sobre a MRV Engenharia

Contando mais detalhes sobre a MRV, vale destacar que é uma companhia que está há 43 anos construindo imóveis econômicos para realizar o sonho dos brasileiros.

Nos últimos anos, ressignificou a história e se tornou uma plataforma que oferece diversas soluções de moradia para todos os momentos de vida, afinal, cada pessoa é um mundo e todo mundo importa.

Ao todo, são mais de 30 mil colaboradores unidos no propósito de construir sonhos que transformam o mundo. Está em mais de 160 cidades e 22 estados para levar qualidade de vida, conforto e inovação a milhares de famílias.

Consulte alguns benefícios

Assistência Médica;

Assistência Odontológica;

Vale refeição e alimentação;

Participação nos lucros;

Previdência Privada;

GymPass

Estacionamento;

Comissões.



Como se candidatar em um dos postos de trabalho?

Bom, como já foi possível verificar a lista de cargos, basta acessar esse link que você irá automaticamente à página da InfoJobs. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

