A MRV, uma das principais construtoras do Brasil, está trazendo uma grande novidade para São Paulo (SP) com o lançamento do complexo imobiliário Cidade Sete Sóis Pirituba, um empreendimento de proporções gigantescas que abrange aproximadamente 30 mil moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). Confira detalhes importantes sobre o programa de habitação social!

Minha Casa Minha Vida: MRV lança projeto inovador com 30 mil moradias

A primeira fase deste ambicioso projeto envolve a entrega de mais de quatro mil apartamentos, com tamanhos que variam entre 34 m² a 45 m². Desse modo, essas habitações se encaixam perfeitamente no escopo do programa Minha Casa Minha Vida, voltado para famílias com renda a partir de R$ 3 mil.

Assim sendo, os preços das unidades estarão acessíveis, variando entre R$ 230 mil e R$ 340 mil. Além disso, o empreendimento adota o conceito de bairro aberto, o que significa que suas comodidades estarão disponíveis para não residentes.

Localização estratégica e infraestrutura de primeira classe

Cidade Sete Sóis Pirituba é mais do que apenas um conjunto de habitações. Visto que ele é um empreendimento que visa proporcionar uma qualidade de vida excepcional.

Além disso, o complexo inclui áreas comerciais, espaços verdes e está estrategicamente situado nas proximidades das estações Pirituba e Vila Clarice da CPTM, bem como do terminal de ônibus de Pirituba. Essa localização estratégica faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, facilitando o acesso ao transporte público e outras comodidades.

Elegibilidade para o Minha Casa Minha Vida

Agora que você conhece o incrível projeto da MRV em São Paulo, é importante entender quem pode se inscrever no programa Minha Casa Minha Vida. Uma vez que este programa é voltado para famílias com diferentes faixas de renda, com critérios específicos para áreas urbanas e rurais.



Em áreas urbanas:

Faixa Urbano 1: para famílias com renda bruta familiar mensal de até R$ 2.640.

Faixa Urbano 2: destinada a famílias com renda bruta familiar mensal entre R$ 2.640,01 e R$ 4,4 mil.

Faixa Urbano 3: abrangendo famílias com renda bruta familiar mensal entre R$ 4.400,01 e R$ 8 mil.

Em áreas rurais:

Faixa Rural 1: voltada para famílias com renda bruta familiar anual de até R$ 31.680.

Faixa Rural 2: designada a famílias com renda bruta familiar anual entre R$ 31.680,01 e R$ 52,8 mil.

Faixa Rural 3: abrangendo famílias com renda bruta familiar anual entre R$ 52.800,01 e R$ 96 mil.

Sobre a determinação da faixa de renda

Contudo, é importante observar que, de acordo com a Medida Provisória, benefícios temporários, assistenciais ou previdenciários, como auxílio-doença, seguro-desemprego, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Bolsa Família, não são considerados ao determinar a faixa de renda.

Além disso, o governo também anunciou uma importante mudança no programa: 50% das unidades agora serão reservadas para famílias da Faixa 1. Além disso, pessoas em situação de rua serão incluídas na lista de possíveis beneficiários, tornando o programa mais inclusivo.

Outra mudança significativa é que as moradias do Minha Casa Minha Vida poderão ser registradas em nome da mulher. Desse modo, sem a necessidade de autorização do cônjuge, promovendo a autonomia das mulheres nas decisões relacionadas à habitação.

Uma importante novidade dentro do programa Minha Casa Minha Vida

Certamente, o lançamento do complexo citado representa uma oportunidade emocionante para as famílias que se enquadram nas faixas de renda do programa Minha Casa Minha Vida.

Dessa maneira, com preços acessíveis, uma localização estratégica e a inclusão de pessoas em situação de rua, este empreendimento demonstra o compromisso em fornecer moradias dignas para aqueles que mais precisam.

Além disso, as mudanças nas regras do programa visam torná-lo mais inclusivo e alinhado com as necessidades das famílias brasileiras. É uma excelente notícia para todos aqueles em busca de uma casa própria e um futuro melhor.