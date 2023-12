Mudança de carreira de JJ Watt: o ex-cardeal dá a notícia de uma grande mudança no plantel no Arizona

Cquando você pensa JJ Wattvocê provavelmente pensa em todos os sacos, em todos os anos de domínio ao longo do Houston Texanos‘linha defensiva – e por algumas temporadas em Arizona, no final de sua carreira. O cinco vezes Tudo profissional está aposentado agora, mas continua muito ligado ao NFL – como ele revelou na quinta-feira, com um grande furo.

Watt venceu os insiders da NFL com a notícia de que o Cardeais estavam liberando seu ex-companheiro de equipe, tight end Zach Ertz. Watt, imitando Adam Schefter por um dia, disse que as três vezes Pro Bowl seleção espera assinar com um Super Bowl candidato depois de duas temporadas e meia no deserto. Para Watt, a notícia pode ser o início de uma intrigante carreira pós-futebol, rivalizando com os repórteres mais precisos do esporte – ou uma forma de passar o tempo em uma quinta-feira tranquila.

Por que os Cardinals estão dispensando Ertz

Quanto à transação em si, a reconstrução Cardeais estão avançando com o tight end do segundo ano Trey McBrideque tem sido um dos poucos pontos positivos por 2 a 10 Arizona. McBride será o tight end bem definido da primeira corda a partir daqui.

Ertz pediu aos Cardinals que o dispensassem para que ele pudesse assinar com um candidato ao campeonato. O jogador de 33 anos está chegando ao fim de sua carreira altamente produtiva NFL carreira e espera se preparar por um segundo Super Bowl ligue antes que ele vá. Ertz venceu o Super Bowl com Filadélfia durante a temporada de 2017 e disputou oito jogos da pós-temporada durante seus 11 anos de carreira.

Eagles para buscar uma reunião?

Ertz continua querido em Filadélfia – ele retornou à cidade em maio e lançou um primeiro arremesso cerimonial em um Filadélfia jogo. Vendo como o Águias não tenho começo apertado Dallas Goedert neste momento, o pedido de renúncia de Ertz poderia ter sido prefaciado por uma abertura de Filadélfia para recuperar seus serviços a tempo para os playoffs.

As águias quase venceram Super Bowl LVII última temporada e estão esperançosos de sair do NFC como campeões da conferência pelo segundo ano consecutivo. Filadélfia tem o NFLO melhor recorde de 10-1 e provavelmente garantirá a vantagem de jogar em casa novamente nos playoffs da conferência. Se Ertz assinar novamente, ele estará em uma ótima posição para coroar sua carreira com outro campeonato.