Mudança no ranking: Patchy Mix do Bellator é o melhor peso galo do mundo?

Há uma chance de Patchy Mix ser o último campeão peso galo do Bellator, mas ele é o melhor peso galo do mundo do MMA?

Essa é a questão após a vitória espetacular de Mix sobre Sergio Pettis no Bellator 301. O nova-iorquino de 30 anos unificou o título peso galo do Bellator na última sexta-feira com um cintilante mata-leão no segundo round na transmissão final do Bellator no Showtime, impulsionando seu pro recorde para 19-1 e encerrando a invencibilidade de Pettis, que era o sexto peso galo do MMA Fighting no mundo.

Com um jogo versátil e vitórias marcantes sobre Pettis, Raufeon Stots, Magomed Magomedov e Kyoji Horiguchi, Mix é sem dúvida um dos lutadores de 135 libras mais talentosos do esporte. Mas ele é o número 1?

Pesquisa diz…

Luta de MMA

Embora o Mix tenha recebido bastante apoio do painel de classificação do MMA Fighting, mesmo obtendo votos de primeiro lugar de metade da equipe, no final das contas não foi suficiente para ultrapassar a dupla principal do UFC formada pelo atual campeão Sean O’Malley e pelo ex-campeão Aljamain Sterling. .

De qualquer forma, uma classificação entre os três primeiros não é motivo de zombaria. E considerando o futuro incerto do Bellator, pode não demorar muito até que Mix seja capaz de se testar contra os únicos homens que ainda estão acima dele na hierarquia do peso galo.