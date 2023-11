Algumas mudanças no MEI pode trazer benefícios para a categoria, visto que o Governo Federal está propondo algumas alterações significativas nesse regime de trabalho.

Desse modo, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto reunimos algumas das principais informações para te passar.

Portanto, se você é um Microempreendedor Individual está interessado, não deixe de acompanhar a leitura até o final para não perder nada importante!

Mudanças no MEI pode trazer benefícios para a categoria, confira

Conforme mencionado acima, o regime trabalhista MEI está prestes a passar por transformações significativas. Isso porque, com algumas propostas de mudanças que o Governo propôs, esse regime poderá passar por uma otimização.

Dessa forma, sob a liderança do Ministro do Empreendedorismo, Márcio França, essas mudanças buscam não apenas simplificar, mas também tornar mais justas as obrigações e benefícios associados ao MEI.

A mais recente proposta do Ministério do Empreendedorismo destaca uma possível redução na contribuição mensal para os Microempreendedores Individuais. Este desenvolvimento é particularmente animador, pois pode significar um alívio financeiro significativo para aqueles que operam nesse regime tributário simplificado.

Mudanças no MEI visa cobrança progressiva de impostos de acordo com o faturamento

Ademais, vale ressaltar que uma das mudanças mais substanciais está relacionada à forma de cobrança dos impostos.

Atualmente, MEIs que faturam entre R$ 500 e R$ 6.750 pagam a mesma faixa no Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). Contudo, com a proposta de uma cobrança progressiva, alinhada ao faturamento real, a equidade tributária se torna mais evidente.

Revisão do teto de faturamento anual

O teto de faturamento anual para MEIs, fixado em R$ 81 mil, está sob avaliação. Dessa maneira, a mudança proposta permitiria que empreendedores que ultrapassassem esse limite não precisassem se desenquadrar imediatamente, proporcionando uma transição mais suave para aqueles cujos negócios experimentam um crescimento inesperado.

Cobrança de tributos apenas sobre o valor extrapolado ao limite

Outra alteração significativa envolve a forma como ocorre o cálculo dos tributos. Ao invés de tributar mensalmente sobre o faturamento total, a proposta é cobrar apenas sobre o valor que ultrapassa o limite anual.

Assim, essa abordagem simplifica o processo de pagamento de impostos para os MEIs, tornando-o mais eficiente e transparente.

Escalonamento do faturamento do Simples Nacional

Uma medida pensada para tornar o crescimento mais sustentável é o aumento escalonado do faturamento do Simples Nacional, proposto em 20% ao ano. O DAS, que abrange contribuições ao INSS, ISS e ICMS, será ajustado gradativamente.

Dessa forma, esse ajuste visa proporcionar uma transição suave para os empreendedores, permitindo um crescimento mais equilibrado.

Quem pode ser MEI?

Para se enquadrar como Microempreendedor Individual, o trabalhador precisa atender a alguns critérios.

Primeiramente, o faturamento anual deve ser de até R$ 81 mil, e o empreendedor não pode ser sócio, administrador ou titular de outra empresa, mesmo de um ramo diferente.

Além disso, a contratação de funcionários está limitada a 1, e em alguns casos, essa contratação pode ocorrer abaixo do salário mínimo.

Vale destacar ainda que também é necessário exercer uma das mais de 450 atividades permitidas, lembrando que essa lista passou por uma alteração recentemente, com a exclusão de algumas atividades.

Veja os benefícios de ser MEI

Além das mudanças propostas que buscam aprimorar o ambiente para os Microempreendedores Individuais (MEIs), é fundamental destacar os benefícios intrínsecos a essa categoria.

Acontece que ser MEI não apenas simplifica o processo empreendedor, mas também oferece diversas vantagens que contribuem para o sucesso e a estabilidade dos negócios.

Sendo assim, confira abaixo algumas das principais vantagens de se tornar um Microempreendedor Individual:

Simplicidade na formalização e gestão

Primeiramente, cabe observar que o processo de formalização como MEI é notavelmente simplificado. A burocracia é reduzida, permitindo que empreendedores iniciem suas atividades de forma rápida e descomplicada.

Além disso, a gestão contábil é simplificada, facilitando o cumprimento das obrigações fiscais.

Tributação simplificada e redução de custos

Ademais, a tributação simplificada é também um dos principais atrativos para os MEIs. Isso ocorre porque o pagamento unificado por meio do DAS engloba contribuições ao INSS, ISS e ICMS, eliminando a necessidade de lidar com diferentes órgãos e documentos fiscais.

Desse modo, isso não apenas simplifica a contabilidade, mas também reduz custos operacionais.

Acesso a benefícios previdenciários

Por fim, ao contribuir regularmente com a Previdência Social por meio do DAS, o MEI tem acesso a benefícios previdenciários, como:

Aposentadorias;

Auxílio-doença;

Salário-maternidade;

Pensão por morte, entre outros.

Essa segurança social é fundamental para a estabilidade financeira do empreendedor e de sua família.

Agora que você já sabe tudo sobre as mudanças no MEI que podem trazer benefícios para a categoria, fique atento ao andamento da proposta para saber quando as novas regras entrarão em vigência!