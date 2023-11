MUDOU OUTRA VEZ? Agora, ESTE é o limite do consignado para aposentados e pensionistas

Recentemente, foi divulgado que o limite de taxas de juros aplicadas ao empréstimo consignado para aposentados e pensionistas foi reduzido para 1,84% após a diminuição da taxa Selic. Essa nova taxa máxima já está em efeito desde o dia 23 de outubro.

A taxa de juros mensal para o consignado teve a diferença de 0,13% por mês. Contudo, não foi somente essa alteração que a animou esse grupo de brasileiros. A taxa de juros para o cartão de crédito consignado passou de 2,83% para 2,73% ao mês.

Redução das taxas de juros no empréstimo consignado do INSS e as demais mudanças

Nesse contexto de mudanças, é possível acessar todas as taxas de juros aplicadas pelos bancos em transações de empréstimos consignados. Para fazer isso, é necessário utilizar o aplicativo ou o site oficial do Meu INSS para descobrir a média das taxas de juros disponíveis.

Essa nova medida está relacionada às novas diretrizes estabelecidas para garantir maior clareza nas informações fornecidas aos beneficiários pelos bancos. Com isso, os beneficiários poderão tomar empréstimos de forma mais consciente e escolher a instituição que oferece as melhores vantagens.

Como citado, para obter essas informações, você pode consultar a plataforma Meu INSS. Contudo, não se deve esquecer que, para fazer o login, é preciso ter uma conta gov.br, cadastrada utilizando seu CPF e uma senha.

Qual é o valor máximo que se pode pedir emprestado nessa modalidade?

O montante máximo que um aposentado, pensionista ou beneficiário do BPC pode comprometer de seu salário é de 45%. Desse total, 35% são destinados a empréstimos, 5% ao cartão de crédito e mais 5% ao cartão de benefício.



Além disso, o aposentado tem a opção de firmar um contrato de até 84 meses para pagar as parcelas. Isso significa que o idoso tem até 7 anos para desfrutar do benefício oferecido pelos principais bancos do país.

Nesse contexto, o número de parcelas a serem pagas vai depender da situação específica do beneficiário. Portanto, fatores como a idade do beneficiário são considerados no cálculo, ou seja, quanto mais avançada a idade, menor será o número de parcelas.

Por exemplo, voltando a um cenário onde o salário mínimo era de R$ 1.320 (valor praticado desde maio), as parcelas do empréstimo consignado poderiam comprometer até R$ 594,00 por mês do salário do beneficiário.

Como liberar o consignado para aposentados e pensionistas

Aqui estão as etapas para liberar um empréstimo consignado:

Acesse o site ou o aplicativo Meu INSS com os dados da sua conta gov.br;

Clique em “Novo pedido”;

Na opção “Que atendimento você deseja?”, busque por “bloquear/desbloquear benefício para empréstimo consignado”. Escolha “desbloquear” ao final;

Leia atentamente as regras e pré-requisitos e, em seguida, clique em “avançar”;

Envie os documentos e preencha as informações solicitadas. O INSS pode solicitar documentos adicionais e uma autorização assinada, se necessário;

Para receber atualizações sobre o andamento do pedido por e-mail, forneça um endereço válido. Você também pode acompanhar o processo pelo telefone 135;

O prazo médio para análise e desbloqueio do benefício é de aproximadamente 30 dias corridos.

É importante lembrar que as condições específicas do empréstimo, como a taxa de juros, o valor a ser emprestado e o prazo de pagamento, podem variar de acordo com a instituição financeira escolhida e a política do banco. Portanto, é aconselhável comparar as ofertas de diferentes bancos antes de tomar uma decisão.