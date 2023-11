Mundo do Cabeleireiro OFERECE VAGAS no Nordeste e no Sudeste

A rede Mundo do Cabeleireiro, famosa varejista de cosméticos no Norte, Sudeste e Nordeste do Brasil, está contratando novos profissionais para preencher o seu time. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a companhia que atua desde 1993, confira quais são os postos abertos abaixo:

Auxiliar de Departamento Pessoal – Recife – PE – Efetivo;

Consultor(a) de Vendas | Av. Conde da Boa Vista – Recife – PE – Efetivo;

Consultor (a) de Vendas Líder | Tamboré – Barueri – SP – Efetivo;

Consultor (a) de Vendas (LOREAL – QUIOSQUE) | Shopping Center Norte – São Paulo – SP;

Consultor (a) de Vendas | Mooca Plaza Shopping – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor (a) de Vendas | Rua Sete de Setembro – Recife – PE – Efetivo;

Estoquista | Shopping Tacaruna – Recife – PE – Efetivo;

Fiscal de Loja | Conjunto Nacional – São Paulo – SP – Efetivo;

Jovem Aprendiz | Av. Conde da Boa Vista – Recife – PE – Efetivo;

Operador (a) de Caixa | Av. Conde da Boa Vista – Recife – PE – Efetivo;

Operador (a) de Caixa | Butantã Shopping – São Paulo – SP – Efetivo;

Operador (a) de Caixa | Park Shopping São Caetano do Sul – São Caetano do Sul – SP – Efetivo;

Operador (a) de Caixa – Shopping Patteo – Olinda – PE – Efetivo;

Operador (a) de Caixa | Shopping Piracicaba – Piracicaba – SP – Efetivo;

Subgerente | Shopping Internacional Guarulhos- Guarulhos – SP – Efetivo;

Subgerente | Shopping Jundiaí – Jundiaí – SP – Efetivo;

Subgerente | Shopping São Caetano – São Caetano do Sul – SP – Efetivo;

Subgerente | Shopping Vale Sul – São José dos Campos – SP – Efetivo.

Mais sobre a Mundo do Cabeleireiro

Sobre a rede de lojas, vale frisar que o Mundo do Cabeleireiro oferece diversos produtos para cabelo, maquiagem, eletros, esmaltes e acessórios. Além do mix diversificado, o grande diferencial é a equipe qualificada para oferecer a melhor consultoria e experiência do cliente.

A rede de lojas já conta com mais de 700 colaboradores espalhados pelo país. Por fim, a empresa está em busca de talentos que queiram se desenvolver e manter o melhor ambiente de trabalho.

Veja alguns benefícios

Plano de Saúde e Odontológico;

TotalPass;

Vale Alimentação;

Vale transporte;

Desconto no mês de aniversário;

Parceria com instituições;

Desconto em loja;

Seguro de Vida.

Como enviar o currículo?



Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página da Gupy. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

