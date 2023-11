Mutirão acontece neste fim de semana; veja como participar

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está preparando um grande mutirão de atendimento para este fim de semana. Esta iniciativa visa agilizar o processo de análise e concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Entenda a seguir como participar desse esforço conjunto.

O que é o Mutirão do INSS?

O mutirão do INSS é uma estratégia adotada pelo instituto para acelerar o atendimento aos segurados. Neste evento, serão alocados seis assistentes sociais para avaliar em torno de 200 requerimentos. O objetivo é diminuir a longa fila de espera para o atendimento do BPC.

Quando e onde acontecerá o Mutirão do INSS?

O mutirão está programado para acontecer neste fim de semana, nos dias 11 e 12 de novembro. O local escolhido para o evento é a agência da Previdência Social na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Como participar do Mutirão do INSS?

Para participar do mutirão, os segurados podem agendar o atendimento através do site Meu INSS ou do aplicativo, que é compatível com sistemas Android e iOS. Há também a opção de agendamento via Central de Atendimento, através do número 135.

O que é o BPC?

O BPC/Loas é um benefício no valor de um salário mínimo mensal, atualmente correspondente a R$ 1.320. Este benefício é destinado a idosos acima de 65 anos e a pessoas com deficiência que comprovem estar em situação de vulnerabilidade.



Quem tem direito ao BPC?

A renda mensal por pessoa na família deve ser inferior a R$ 330, segundo as informações registradas no Cadastro Único (CadÚnico). Importante ressaltar que para ter direito a esse benefício, não é necessário ter contribuído para o INSS. Entretanto, os beneficiários do BPC/Loas não têm direito ao 13º salário ou à pensão por morte.

Por que o Mutirão do INSS é importante?

O mutirão do INSS é uma medida importante para agilizar o atendimento aos segurados. Em setembro, mais de 452 mil pessoas aguardavam a análise de seus pedidos de BPC/Loas em todo o país, sendo que 30,8 mil delas residem no estado do Rio de Janeiro.

Agilidade na análise

O mutirão do INSS é uma tentativa de redução na fila de espera do órgão. Também se configura em uma excelente oportunidade para os segurados que buscam agilizar a análise de seus pedidos de BPC. Se você se enquadra nos critérios para solicitar esse benefício, não perca essa chance e faça o seu agendamento! Lembre-se de que a participação no mutirão é totalmente gratuita, e tem como principal objetivo auxiliar os segurados que necessitam desse benefício.

Fila de espera do INSS

Uma das principais metas do INSS é a redução da fila de concessão de benefícios até o final do ano corrente, conforme declarado pelo Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi. A medida visa atingir um prazo médio de espera por uma perícia médica de 45 dias, conforme estabelece a lei brasileira.

Medidas Adotadas Para Redução da Fila

De acordo com o ministro, a redução da fila será possível devido à implementação de uma série de medidas. Estas incluem o Programa de Enfrentamento da Fila (PEF), a inauguração de novas agências e melhorias na plataforma Meu INSS.

Programa de Enfrentamento da Fila (PEF)

O PEF é uma das principais estratégias adotadas pelo ministério para enfrentar o problema da fila de espera. O programa visa agilizar o processo de concessão de benefícios e, assim, reduzir o tempo de espera.

Inauguração de Novas Agências

A abertura de novas agências do INSS também é uma medida importante. Com mais locais de atendimento à disposição da população, espera-se que o fluxo de solicitações seja melhor distribuído, diminuindo a sobrecarga nas agências já existentes.

Melhorias na Plataforma Meu INSS

A plataforma Meu INSS passará por melhorias significativas. Entre as mudanças previstas, está a implementação do serviço Atestmed, que permitirá aos segurados solicitar o benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) por meio de análise documental, sem a necessidade de passar por perícia médica.

Diálogo com o Setor de Previdência Complementar

Nesse processo de mudanças, o ministro Lupi tem mantido um diálogo constante com a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp). A entidade possui uma série de demandas que pretende discutir com o ministro durante sua visita ao 44º Congresso Brasileiro de Previdência Privada (CBPP).

A redução da fila de benefícios do INSS é uma meta importante para o governo. Com a implementação das medidas propostas e um diálogo aberto com as entidades de previdência complementar, espera-se que sejam alcançados resultados significativos em um futuro próximo.