Mutirão de renegociação bate recorde com descontos de 86,3%

Na última quarta-feira, o programa Desenrola Brasil promoveu um mutirão de renegociação de dívidas que resultou a marca de R$ 433 milhões em acordos, conforme divulgado pela Secretaria da Fazenda. Um total de 72 mil pessoas aproveitaram a oportunidade para regularizar suas pendências financeiras, consolidando a renegociação de aproximadamente 150 mil dívidas.

Além disso, em uma colaboração entre o Ministério da Fazenda, instituições bancárias e credores, foi realizado um mutirão visando agilizar o processo de renegociação de dívidas. Em uma medida facilitadora, as agências abriram suas portas uma hora mais cedo, proporcionando atendimento dedicado àqueles que se encontram com débitos pendentes e em atraso.

O destaque do evento foi o desconto médio oferecido, que atingiu a marca de 86,3%. Esse percentual permitiu que os participantes do mutirão obtivessem condições mais favoráveis para quitar suas obrigações financeiras, aliviando o peso das dívidas acumuladas. “Nos momentos de pico de acessos à plataforma do Desenrola na internet, foram feitas mais de duas renegociações por segundo”, disse a Secretária da Fazenda.

Saiba como acessar a plataforma

O Ministério da Fazenda anunciou os passos necessários para que os consumidores possam ter acesso à plataforma do Desenrola Brasil, o programa voltado para facilitar a renegociação das dívidas. Para participar, o cidadão deve possuir um cadastro no gov.br com certificação de níveis prata ou ouro, além de manter seus dados cadastrais devidamente atualizados.

A conta gov.br funciona como uma identificação digital que valida a identidade do usuário em ambientes virtuais. Essa plataforma proporciona uma maneira segura de autenticação ao acessar serviços digitais oferecidos pelo governo, como a CNH Digital, a Declaração de Imposto de Renda, serviços do SUS, Portal e-Social, Enem, entre outros.

A conta gov.br é gratuita e está disponível para todos os brasileiros. O processo de cadastro pode ser realizado diretamente no portal do governo federal, garantindo assim a participação dos interessados no Desenrola Brasil de forma segura e eficiente.

É importante ressaltar que para garantir a segurança e autenticidade das negociações, os interessados devem sempre utilizar as plataformas oficiais do governo, evitando sites ou canais não autorizados. O cadastro e as transações realizadas nessas plataformas oficiais estão em conformidade com os padrões de segurança estabelecidos pelo governo federal.



Você também pode gostar:

Mais informações sobre o Desenrola Brasil

O Desenrola Brasil surge como uma estratégia do Governo Federal para facilitar a renegociação de dívidas da população, com o objetivo de contribuir para a redução do endividamento do país. Iniciando suas operações em 17 de julho de 2023, o programa iniciou pela Faixa 2, abrangendo pessoas com renda mensal de até R$20 mil.

Em setembro, teve início uma nova fase, a Faixa 1, direcionada a indivíduos com dívidas negativadas. Anteriormente, o parcelamento estava limitado a dívidas de até R$ 5 mil, mas agora, segundo informações do Ministério da Fazenda, é possível parcelar até 20 mil. Esta fase contempla aqueles com renda de até 2 salários mínimos (R$2.640) ou que estejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

De acordo com o site do Ministério da Fazenda, a Faixa 1 oferece um desconto médio de 83% no valor das dívidas negociadas. O Desenrola Brasil tem se mostrado uma importante ferramenta para proporcionar alívio financeiro aos cidadãos, promovendo a regularização de pendências.