Tele Prazo de negociação da NFL para 2023 veio e foi, com as maiores negociações chegando às mãos do Comandantes de Washington. Eles trocaram seus dois melhores pass-rushers, com Suor Montez indo para o Ursos de Chicago e Chase Young aterrissando com o San Francisco 49ers.

Muitos ficaram surpresos com a remuneração de cada negociação. Jovem é considerado o jogador mais talentoso e tem sido ótimo nesta temporada, então foi chocante para alguns que ele só trouxe de volta uma escolha no final da terceira rodada, enquanto os Bears desistiram de uma segunda rodada alta para suor.

Tanto os Bears quanto os Niners assumiu risco com ambas as negociações, já que Young e Sweat serão agentes livres no final desta temporada. Essa e as lesões anteriores são a razão pela qual Young não conseguiu uma escolha melhor. O suor, por outro lado, era essencialmente negociado pelo seu valor mais alto.

Montez Sweat pode não assinar uma extensão

Alguém poderia presumir que os Bears estavam realmente certos de que Sweat assinaria uma extensão de contrato quando fizessem a negociação. Mas ao falar na sua primeira conferência de imprensa em Chicago, Sweat recusou-se a se comprometer a assinar uma extensão por enquanto.

Embora Sweat ainda não tenha tomado essa decisão, Bears GM Ryan Pólos disse hoje que o front office é trabalhando para fechar um acordo a partir de agora, acrescentando que ele é “muito confiante“isso vai acontecer.

Os ursos têm um tonelada de espaço na tampa para trabalhar, para que possam atrair Sweat com mais dinheiro do que qualquer outra pessoa ofereceria. Ainda assim, é uma proposta extremamente arriscada que os polacos fizeram para si, apenas um ano depois da Desastre de Chase Claypool.

Se Sweat decidir deixar Chicago quando a temporada terminar, os poloneses podem não ser o GM dos Bears nesta época no próximo ano.