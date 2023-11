Nadia Ferreira, esposa de Marc Anthony, será jurada do Miss Universo 2023: Em quem ela votará?

Tneste sábado acontecerá a 72ª edição do concurso de beleza mais prestigiado do mundo: Miss Universo, que pela primeira vez será realizado no Ginásio Nacional de San Salvador, em El Salvador. Uma das últimas surpresas da comissão organizadora para o início das atividades é a nomeação do modelo internacional Nadia Ferreiraesposa do cantor Marco Antôniocomo último membro do júri.

Isto, apesar de a Comissão Organizadora já ter formado o júri que escolherá o vencedor entre os 90 concorrentes.

Na verdade, Nádia A própria deu algumas dicas de sua possível participação no concurso de sexta-feira, incluindo algumas postagens de uma viagem a El Salvador, além de fotos dela usando coroas em seus stories do Instagram.

Além disso, ela compartilhou imagens dos desfiles preliminares dos competidores e de sua interação com os participantes, vestidos com seus trajes típicos.

Contudo, não se deve esquecer que Nádia tem apenas 24 anos e será acompanhado no júri pelo apresentador porto-riquenho, Giselle Blondet e cantora mexicana Mário Bautistaentre outros.

Qual é a carreira de Nadia Ferreira, modelo internacional e esposa de Marc Anthony?

Originária do Paraguai, Ferreira é considerada uma das modelos mais bonitas do continente, embora não tenha conquistado o Miss Universo em sua participação em 2021.

No entanto, o concurso foi uma plataforma para sua carreira internacional de modelo.