NÃO COMA mexendo no CELULAR: isso pode ser um PERIGO

Os aparelhos inteligentes estão presentes em todas as atividades cotidianas das pessoas. Portanto, é uma prática comum comer enquanto utiliza o celular. Contudo, a ação trouxe consigo impactos negativos na saúde, apesar de inicialmente não terem sido associados efeitos prejudiciais.

Diversas pesquisas revelaram implicações adversas na saúde relacionadas ao uso do celular durante as refeições. Abaixo, você conhecerá o que a prática pode fazer com seu organismo a curto, médio e longo prazo.

O que os estudos apontam sobre mexer no celular enquanto come?

Um dos efeitos mais destacados de mexer no celular enquanto se come é a alteração na velocidade de ingestão a longo prazo. A presença do celular durante as refeições pode acelerar o consumo de alimentos.

Além disso, há um estudo conduzido pela Universidade de Bristol e publicado no The American Journal of Clinical Nutrition. Ele identificou uma modificação nos sinais enviados pelo cérebro para o sistema digestivo durante a absorção de alimentos e nutrientes.

A Universidade de Notre Dame de Kyoto (KNDU) também examinou o impacto do uso do celular durante as refeições. Ela descobriu uma ligação com o ganho de peso. Em um estudo liderado pelo professor Tomoko Fujiwara, 213 estudantes japoneses foram divididos em dois grupos.

O primeiro grupo consumiu sua refeição sem distrações, enquanto o segundo grupo comeu a mesma comida diante de seus dispositivos móveis. Eles estavam envolvidos em redes sociais, assistindo a vídeos ou jogando videogames.

As participantes foram pesadas antes e depois das refeições para comparar os resultados. O experimento, realizado ao longo de três anos, revelou que as participantes que usavam o celular enquanto comiam ganharam três quilos a mais em comparação com aquelas que não o fizeram.

Fujiwara explicou que isso ocorreu principalmente devido à distração visual dos pratos, afetando a percepção cerebral da ingestão. Ao retardar a sensação de saciedade, as pessoas acabavam consumindo mais, conforme relatado no estudo publicado em Integrative Food, Nutrition, and Metabolism.



Indivíduos que realizam suas refeições diante das telas tendem a fazê-lo de maneira mais rápida. O estudo realizado em Bristol sugere que as distrações digitais durante as refeições podem influenciar a sensação de saciedade de uma pessoa.

Ao focar nas telas, há uma maior probabilidade de ignorar os sinais corporais que indicam a sensação de plenitude. Esse efeito já tinha sido observado em pessoas que se alimentam enquanto assistem televisão, e os resultados podem levar ao consumo excessivo, contribuindo para o ganho de peso e afetando a regulação do apetite.

Outro efeito colateral do uso do celular enquanto se come

Além disso, foi identificado outro efeito colateral. Há um aumento do consumo quando as pessoas estão mais concentradas em suas telas, especialmente durante a prática de jogos de videogame. Uma unidade de Nutrição e Comportamento destacou a aceleração na ingestão como resultado das distrações, podendo levar a uma ingestão diária dobrada.

Essa rapidez na ingestão muitas vezes está relacionada à falta de atenção aos alimentos. Dessa forma, os participantes do estudo que prestavam menos atenção aos seus pratos chegavam ao ponto de esquecer o que tinham comido.

Descobertas impactantes na vida das pessoas

Essas descobertas têm implicações significativas para a saúde das pessoas: o ganho de peso não apenas impacta a estética, mas também está associado a:

Problemas como diabetes tipo 2;

Doenças cardiovasculares;

Distúrbios articulares.

Outro efeito negativo identificado é uma digestão mais lenta, possivelmente devido à ingestão de ar ao mastigar incorretamente. Por fim, comer diante das telas pode aumentar a preferência por alimentos pouco saudáveis, como junk food, em detrimento de opções mais saudáveis, como frutas e vegetais, conforme apontado pela Universidade Internacional da Catalunha.