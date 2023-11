Não como Travis Kelce! Cody Ford, do Bengals, se tornou viral por sua reação desagradável ao ver sua namorada no jogo

FROM Taylor Swift e Travis Kelce para Brittany e Patrick Mahomes para Alix Earle e “Homem da NFL” houve muitos exemplos de casais fofos da NFL apoiando uns aos outros nos jogos desta temporada.

Cincinnati Bengals atacante ofensivo Cody Ford e sua namorada Tianna Robillard compartilham um tipo diferente de amor, como demonstraram após a dura derrota do Bengals para seu rival de divisão Pittsburgh Steelers.

Cody Ford não parecia animado em ver sua namorada

“Por que você está feliz?” Ford disse enquanto saía do campo, dando o tom para o resto do vídeo, filmado por Robillard.

Durante o vídeo, vários problemas surgiram entre o casal vestido de preto e laranja, incluindo: Cody sendo mais gentil com os fãs do que sua namorada, Tianna vestindo a jaqueta de Cody e algumas provocações divertidas de cada um sobre a aparência do outro.

“Você parece o ET”, ela disse sobre os dedos dele enfaixados.

“Você se parece com TE”, ele respondeu, antes que ela pronunciasse a frase que definia o seção de comentários em chamas: “Você se parece com o CTE!”

Alguns fãs viram o humor na interação, enquanto outros oraram por Ford, que teve que lidar com as zombarias diante das câmeras após uma derrota. Foi muito diferente de como testemunhamos Travis Kelce abordar sua garota no topo das paradas depois dos jogos, mas Tianna Robillard parecia atingir seu objetivo, e 27,7 milhões de telespectadores acordado.

“Pelo menos conseguimos alguns sorrisos”, ela legendou o vídeo no TikTok.