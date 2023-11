Não fique sem o pagamento! Veja os documentos OBRIGATÓRIOS para o CadÚnico

O Bolsa Família é um dos programas sociais de transferência de renda mais importantes do Brasil. Como um benefício essencial, muitas famílias dependem dele para complementar sua renda. Nesta matéria do Notícias Concursos você irá acompanhar todas as informações necessárias sobre como manter seu acesso ao Bolsa Família e o que fazer para atualizar seu CadÚnico, um procedimento vital para a continuidade do benefício.

A Importância da Atualização

A atualização do Bolsa Família é um passo crucial para garantir a continuidade do benefício. Não fazer isso pode resultar na suspensão ou mesmo na perda do benefício. Portanto, é essencial entender quem precisa atualizar e quais documentos são necessários para tal.

Quem precisa atualizar?

A atualização não é necessária para todos os beneficiários. Aqueles que precisam atualizar são:

Famílias com Mudanças Significativas Famílias Selecionadas para Atualização Obrigatória Famílias com Cadastro Desatualizado Famílias Notificadas de Irregularidades Famílias em Averiguação Cadastral

Documentos necessários para a atualização

Os documentos necessários para a atualização incluem:

CPF do responsável familiar Título de eleitor do responsável familiar Documento de identificação com foto do responsável familiar Comprovante de endereço CPF dos demais membros Título de eleitor dos demais membros Certidão de nascimento ou casamento dos demais membros Carteira de identidade ou carteira de trabalho dos demais membros Comprovantes de renda de todos os integrantes do grupo familiar Comprovante de matrícula dos menores de idade da família e atestado de frequência escolar Caderneta de vacinação dos menores de idade



Valor do Bolsa Família

O valor do Bolsa Família varia de acordo com a situação da família. Algumas famílias recebem um valor mínimo de R$ 600, mas esse valor pode ser maior dependendo de vários fatores.

Benefício Primeira Infância

Este benefício concede R$ 150 por criança entre 0 e 7 anos incompletos.

Benefício Variável Familiar

Este benefício concede R$ 50 para gestantes, lactantes, e crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos.

Benefício de Renda e Cidadania

Este benefício garante um valor mínimo per capita de R$ 12 para cada integrante da família.

Benefício Complementar

Este benefício garante que a soma dos valores por integrante da família atinja no mínimo R$ 600.

Atualização do Bolsa Família para famílias unipessoais

O governo anunciou que iria reduzir o número de famílias unipessoais beneficiárias do programa. Isso se deve ao fato de que o número de pessoas cadastradas como famílias unipessoais é superior ao número divulgado pelo IBGE.

Como atualizar o CadÚnico?

A atualização pode ser feita pelo aplicativo do CadÚnico. Basta seguir os passos abaixo:

Entre o aplicativo Faça o login com sua conta gov.br Clique em “Atualização Cadastral por Confirmação” Confirme se o endereço ainda é o mesmo Confira os dados de cada membro da família e confirme Confirme se os dados estão atualizados ou não

Calendário de pagamento de novembro do Bolsa Família

O pagamento do benefício é feito de acordo com o NIS de cada beneficiário. Abaixo estão as datas de pagamento para o mês de novembro:

NIS de final 1 – depósito na conta em 17 de novembro NIS de final 2 – depósito na conta em 20 de novembro NIS de final 3 – depósito na conta em 21 de novembro NIS de final 4 – depósito na conta em 22 de novembro NIS de final 5 – depósito na conta em 23 de novembro NIS de final 6 – depósito na conta em 24 de novembro NIS de final 7 – depósito na conta em 27 de novembro NIS de final 8 – depósito na conta em 28 de novembro NIS de final 9 – depósito na conta em 29 de novembro NIS de final 0 – depósito na conta em 30 de novembro

Para mais informações sobre como se inscrever no programa acesse os canais oficiais do Bolsa Família.

Esperamos que este guia tenha ajudado a esclarecer suas dúvidas sobre a atualização do Bolsa Família e o CadÚnico. Lembre-se: manter seu cadastro atualizado é crucial para garantir a continuidade do seu benefício!