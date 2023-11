NÃO pague nenhuma CONTA sem antes saber DESTA NOTÍCIA

Se você faz parte do grupo de consumidores brasileiros, é fundamental manter a vigilância contra golpes ao efetuar o pagamento de uma conta. Essa situação já causou prejuízos a diversas vítimas que caíram na armadilha de utilizar um site falso. Portanto, é um alerta importante para todos, a fim de que fiquem atentos aos sites que visitam e, especialmente, onde inserem seus dados.

A advertência foi emitida pela Kaspersky, uma empresa especializada em segurança na internet. É relevante destacar que essa é uma estratégia recente empregada por criminosos. Eles criaram um site falso com o intuito de persuadir os clientes a pagar conta que, na realidade, não existe, fazendo-os acreditar que se trata de um boleto genuíno.

Sites falsos ajudam golpistas a iludir brasileiro que vai pagar conta

Para compreender como funciona o golpe do site falso direcionado a contas específicas, de acordo com a empresa especializada, é preciso atenção. Essas quadrilhas começaram a aplicar o golpe mencionado há menos de um mês, o que é tempo suficiente para atrair várias vítimas, as quais confiam erroneamente que se trata de sites legítimos dedicados a esse tipo de serviço.

Portanto, é de extrema importância que você se mantenha bem informado, por meio de fontes seguras. Assim, procure sempre identificar pistas que indiquem a falsidade do site, evitando assim o pagamento de contas inexistentes.

Nesse tipo de golpe, os consumidores acessam sites falsos que são quase idênticos aos legítimos. As vítimas são direcionadas para esses sites enquanto procuram informações sobre empresas de serviços públicos, como fornecedores de água e eletricidade, por exemplo.

Quando os consumidores acessam esses sites, os criminosos atuam de duas maneiras:

Uma delas envolve a coleta de informações pessoais e números de conta da vítima;

A segunda estratégia ocorre através do WhatsApp.

No primeiro caso, os golpistas geram boletos ou enviam códigos QR do Pix para que as vítimas efetuem os pagamentos. Na segunda estratégia, eles simulam um assistente de atendimento automatizado do site oficial e solicitam informações pessoais para enviar faturas fictícias.



Portanto, esteja atento para evitar cair em golpes ao pagar suas contas, pois as vítimas frequentemente têm seus dados expostos e perdem dinheiro. Além disso, não pagar a conta legítima pode resultar na suspensão dos serviços essenciais.

Certifique-se de examinar minuciosamente os detalhes do site que você está visitando e, em caso de dúvidas, busque atendimento presencial em uma agência da empresa que fornece serviços de água ou eletricidade em sua região.

Golpe do PIX também vem fazendo muitas vítimas

Inicialmente, as conveniências trazidas pelo sistema de transferências instantâneas PIX também o tornaram suscetível a ataques na web. Com o passar do tempo, os criminosos aprimoram suas habilidades para subtrair fundos de vítimas inocentes, tornando o processo ainda mais intrincado.

Para esclarecer, uma nova artimanha ocorre quando os utilizadores empregam a função de copiar e colar. Isso implica na replicação de um código de pagamento no aplicativo bancário. Embora aparente simplicidade, a fraude começa antes de qualquer transferência ser realizada pela vítima.

De acordo com informações da Kaspersky, os infratores conseguem injetar um programa malicioso nos computadores das vítimas. Então, a partir desse ponto, aguardam até que elas executem alguma operação bancária. Importante ressaltar que esse método se aplica somente a computadores, não sendo eficaz em dispositivos móveis.

O ardil, notório como “GoPix”, geralmente se manifesta em anúncios do Google, mascarando-se como um site oficial que a vítima precisa acessar. Normalmente, as pessoas são direcionadas a esses sites por meio de erros ortográficos em suas pesquisas, sem perceber que estão acessando uma plataforma alternativa.

Nesse contexto, uma vez que a página é aberta, o malware se instala e permanece inativo até que a vítima realize alguma transação de pagamento no PIX utilizando o serviço de internet banking. Quando o usuário copia um código para efetuar o pagamento, o malware substitui os dados, redirecionando o pagamento para a conta do fraudador.

